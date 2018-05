Sanctus YMCA singt in Epiphanias

Anzeige

Am Sonntag, 27. Mai, 18 Uhr, ist der Kinderchor Sanctus YMCA mit einem bunten Programm zu Gast in der Epiphaniaskirche, Andreas-Hofer-Str. 39. Das Ensemble aus Südkorea ist nach 2015 und 2016 bereits zum dritte Mal zu Gast in Mannheim. Eingeladen hat der Chor der Dreieinigkeitsgemeinde Mannheim Sandhofen, dessen Chorleiter den Kontakt zum Kinderchor aus seiner Heimat hergestellt hat.

Der von Cho Sung Rim 2009 gegründete Chor absolviert in Korea zahlreiche Auftritte und konnte dort schon einige Preise erringen. Begleitet von der Pianistin Jung Hyun-Ju spannen die 35 Sängerinnen und Sänger im Alter von zehn bis 16 Jahren (nach Deutschland kommen dieses Jahr allerdings nur 25 Kinder) den Bogen vom koreanischen Volkslied über Musical- und klassischen Melodien bis hin zu geistlichen Liedern, teilweise sogar in deutscher Sprache. Der Eintritt ist frei. dir