Saxofon erzeugt emotionale Nähe

„Ich würde die Veranstaltung lieber draußen im Garten machen, das dürfen wir aber nicht“, bedauerte Veranstalter Werner Aust. Ungeachtet der brütenden Hitze musste deshalb das Konzert der „First Class Blues Band“ in der Reihe „Pfingstberg-Blues – Red House“, die seit 2012 regelmäßig stattfindet, wie gewohnt in der roten Mensa der Pfingstbergschule stattfinden. Auf das beifallsfreudige Publikum traf eine virtuose Combo, deren Mitglieder in ganz Deutschland verstreut leben. Übrigens: Soeben ist eine CD namens „Pfingstberg-Blues“ über das Plattenlabel „Grand Cru Records“ erschienen, auf der fast alle Musikgruppen mit einem Song vertreten sind, die bisher im „Red House“ aufgetreten sind.

Vor Spielfreude regelrecht bebend und tobend schüttelte Saxofonist Thomas Feldmann sein matt schimmerndes Instrument ordentlich durch. Hinter seinem knallroten Klavier saß Bandchef Christian Rannenberg, der mit Gitarrist Jan Hirte eigens aus Berlin angereist war, mit offenem Verdeck, so dass man im Klavier die Hämmerchen wild zucken sah. „So kann ich mich besser hören, dann habe ich den Sound vor mir“, erklärte Rannenberg, der früher öfter im Mannheimer Rosengarten aufgetreten ist, zum Beispiel mit dem bekannten Rhythm’n’Blues-Saxofonisten Big Jay McNeely.

Whiskey im Foyer

Im Foyer schenkte Holger Braunweiler, der Inhaber der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ im Stadtteil Neckarau, erlesenen Whiskey aus. Nicht wenige dürften den passionierten Liebhaber edler Spirituosen von der herbstlichen „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ her kennen, bei der Braunweiler in seinem Laden immer eine Whiskey-Verkostung veranstaltet. Auf der Mensa-Bühne der Pfingstbergschule stimmte die First Class Blues Band sowohl selbstgeschriebene Stücke als auch Fremdmaterial an. Etwa die Nummer „First Class Shuffle“, ein beschwingt vorwärtsmarschierendes Werk, oder die Songs „Your Mind Is On Vacation“ , „Hard Luck Blues“ und das von Schlagzeuger Tommie Harris gesungene „Don’t Cry No More, Baby“.