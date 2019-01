„Schäden vorbeugen“

Durch den Hauptzulaufkanal in Sandhofen fließt das gesamte Mannheimer Abwasser zum Klärwerk. Der Schutz dieses Kanals geht laut Stadtverwaltung in diesem Jahr in die zweite Runde: „Bis Ende Februar werden Rodungsarbeiten auf dem Damm über dem Abwasserkanal durchgeführt, um Schäden durch Wurzeln zu verhindern und die Einstiegsschächte freizuhalten“, teilt die Stadt mit. Weiter heißt es: „Ab Ende Januar beginnen die Rodungsarbeiten im Abschnitt zwischen der Autobahn A 6 und dem Hochwasserdamm am Naturschutzgebiet Wilhelmswörth Kopflache.“ Weitere Rodungen beträfen den Kanalabschnitt zwischen Max-Planck-Straße und Inselstraße auf der Friesenheimer Insel. Hier werde „partiell an den Einstiegsschächten Buschwerk und niedrige Bäume beseitigt“. Als Ausgleichsmaßnahmen sollen laut Verwaltung „in direkter Nähe Bäume, Feldgehölze und -hecken gepflanzt sowie artenreiche Magerwiesen angelegt“ werden.

Weitere Arbeiten sind an der Boveristraße geplant. Der Neubau der barrierefreien Rad- und Fußwegrampe einschließlich eines neuen Treppenaufgangs solle in diesem Sommer starten. Erste Vorarbeiten würden bis Ende Februar umgesetzt. „Dabei müssen zwei Linden entfernt werden, da der Grünbereich an den zukünftigen Straßenverlauf angepasst wird“, heißt es in der Mitteilung. Nach Projektabschluss im Herbst 2020 würden in dem Bereich vier neue Linden gepflanzt. bhr

