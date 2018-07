Schätze aus Keller und Kammer

Anzeige

Darüber hinaus lagen auf den dortigen Verkaufstischen analoge Fotoapparate, eine Computer-Tastatur, buddhistische Skulpturen sowie urige Trinkgefäße aus Franken und der Kurpfalz. Ganz hinten in der Sackgasse der nördlichen Rheindammstraße betreute Anbieterin Renate Dörr ihren Stand mit altmodischen Schlittschuhen. „Im alten Mannheimer Eisstadion bin ich damit gefahren, dort habe ich Schlittschuhfahren gelernt“, erinnerte sich Dörr an ihre Kindheit.

Getränke per Mausklick

Zusätzlich veräußerten alle Stände kleine Lindenhof-Anstecker für je zwei Euro, deren Erlös zur finanziellen Unterstützung an die ausrichtenden Stadtevents Mannheim geht. An der Kreuzung Landteilstraße und Rheinvillenstraße parkte als Werbeaktion ein Kleinbus des neuen Start-Ups „Flaschenpost.de“, die seit März 2018 im Internet bestellte Getränke ausliefert und in die Privatwohnungen trägt – innerhalb von nur zwei Stunden.

„Wir liefern ohne Aufpreis. Dadurch, dass wir so große Lager haben, etwa im Mannheimer Gewerbegebiet Mallau, können wir das über die Menge finanzieren“, schilderten die beiden Markenbotschafterinnen Rabea Leifken und Carla Riedel-Seifert. In der neudeutschen Fachsprache der Betriebswirtschaft nennt sich der Studentenjob von Leifken und Riedel-Seifert öffentlichkeitswirksam „Brand Ambassador“. Der Hauptsitz von Flaschenpost.de befindet sich in Münster. Vor allem für alte Menschen, die an einer Gehbehinderung leiden, sei dieser Lieferservice praktisch.

In der Torwiesenstraße harrten derweil die beiden Freundinnen Annabell Halfmann und Juliane Koch mit pastellfarbenen Klamotten aus. „Ich gehe selbst nur in Second-Hand-Shops einkaufen“, sagte Händlerin Halfmann. „Es gibt schon zu viele Klamotten auf der Welt. Man müsste keine mehr nachproduzieren.“

Wie beschreiben die beiden jungen Frauen ihren eigenen Kleidungsstil? „Begehrenswert“, scherzte Halfmann. Gebürtig stammt Koch aus Friedberg bei Bad Nauheim, wo einst Elvis Presley als US-Soldat stationiert gewesen war. In Bezug auf den Pop-Pionier weiß die 28-Jährige sogar eine persönliche Anekdote. „Meine Tante, die damals in der Gastronomie arbeitete, hat mal Presley ein Stück Kuchen serviert“, erzählte sie amüsiert.

