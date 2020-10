Scheiben von zwei Autos eingeschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim.Die Fensterscheiben zweier in Mannheim geparkter Autos sind in der Nacht von Freitag auf Samstag von unbekannten Tätern eingeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Passantin am Samstagmorgen einen Wagen in der Tattersallstraße, dessen Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Das Auto wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde nichts.

In der nahegelegenen Moltkestraße stellten die Beamten ein weiteres Fahrzeug mit eingeschlagener Beifahrerscheibe fest. Auch in diesem Fall wurde nichts entwendet.

Die Höhe des Sachschadens ist noch ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1743310 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020