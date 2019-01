Bewegend und aufrüttelnd – das ist das neue Theaterstück der Theater-AG des Karl-Friedrich-Gymnasiums (KFG). In der Inszenierung geht es um den aus Korea stammenden New Yorker Jungen Daniel (Benjamin Mittler, K2), der sich in ein jamaikanisches Mädchen verguckt. Die zwei teilen einen Tag voller Gespräche über das Leben, ihren Platz darin und die Frage: Ist das zwischen uns Liebe? Doch ihr Schicksal scheint bereits festzustehen, denn Natascha (Lisa Flögel, 9b) soll noch am selben Abend abgeschoben werden.

Es geht außerdem um Julie (Laura Becker, 6b). In ihrer Klasse ist ein Neuer: Dschingis, ein Flüchtlingskind aus der Mongolei, und Julie soll sich ein bisschen um ihn kümmern. Doch eines Nachts werden Dschingis (Ilyas Lacin, 7c) und seine Familie abgeholt. Sie dürfen nicht in Liverpool bleiben, sondern müssen zurück in die Mongolei. Griechische Göttinnen knüpfen die „Schicksalsfäden kreuz und quer“ bei dem Theaterstück, das auf mehreren Ebenen spielt und bei dem die Schicksalsgöttinnen Atropos (Lisa Bechthold, 10b), Klotho (Lena Gößner, 9b) und Lachesis (Azra Demirhan, 9b) noch dazu leckeren Apfelkuchen backen, der am Schluss an das Publikum verteilt wird.

Politisches geht ins Private

Und es gelingt, was oftmals in Inszenierungen scheitert: Das Politische wird ins Private geholt, abstraktes Wissen wird zu einer berührenden Geschichte. Geschrieben und inszeniert hat das Stück die Lehrerin und Theaterpädagogin Jutta Grell. Sie setzt in ihrer Arbeit mit der Theater-AG auch auf politische Themen.

„Wir wollen nicht nur Theater spielen, sondern in den Menschen auch etwas bewegen“, berichtet sie. In den beiden Jugendbüchern „The Sun is also a Star“ von Nicola Yoon und „Der unvergessene Mantel“ von Frank Cottrell Boyce habe sie „Einladungen gefunden zu fantasievollen chorischen Spielanlässen, Luft für Improvisationen ebenso wie für Figurenarbeit. Für uns alle war die Arbeit an dem Stück sehr intensiv“, erinnert sich Grell, die ihr Ensemble mehrere Monate auf die Premiere vorbereitet hatte. Theaterhandwerk und politisches Verständnis, das gehört für sie in ihrer Arbeit dazu.

Das Thema ist aktueller denn je. Es geht um Abschiebung, Migration, Identität und Integration, Rassismus und Liebe. Energiegeladen konfrontieren die elf Darsteller die Zuschauer mit dem Schicksal der beiden Familien. Sie lassen die Verzweiflung spürbar werden. Und in ständigen Rollen- und Perspektivwechseln verdeutlichen sie, wie komplex das Thema Abschiebung ist.

„Es ist schwer, jeden Abend in die Rolle der Natascha zu schlüpfen, das rüttelt unheimlich auf“, beschreibt Darstellerin Lisa Flögel ihr Seelenleben. „Wir haben keine Lösung parat“, sagt Benjamin Mittler, der nicht nur durch seine Bühnenpräsenz beeindruckt, sondern auch einen selbst geschriebenen Rap vorträgt. Aber eine Lösung brauchen die Akteure auch nicht. Mit ihrem Stück regen sie die Zuschauer zum Nachdenken an, über ein Thema, das heute immer noch nach einer politischen Lösung sucht. Mit viel Beifall dankten die Zuschauer für die grandiose Leistung auf und hinter der Bühne.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019