Schließung verärgert Kunden

Beinahe ununterbrochen öffnet und schließt sich die Tür der Deutsche-Bank-Filiale in der Rollbühlstraße. An den Selbstbedienungsautomaten herrscht an diesem trüben November-Nachmittag viel Betrieb. Kunden tätigen Überweisungen, ziehen Bargeld oder lassen sich Kontoauszüge ausdrucken. Dass sie das hier wahrscheinlich zum letzten Mal tun, wissen viele noch nicht. Denn Ende der Woche schließt die

...