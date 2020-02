Schmaus erinnert an hungrige Soldaten

„So schnell war die Supp’ noch nie alle, und dabei hatten wir diesmal rund 400 Portionen serviert“, freute sich der Vorsitzender des Heimatvereins Geschichte Alt-Neckarau, Wolfgang Reinhard. Um 11.11 Uhr wurde die Tür zur Remise am Neckarauer Rathaus geöffnet, darauf warteten bereits die ersten Hungrigen auf der Straße.

Nach wenigen Minuten sind die Bänke in der Remise und die Tische an dem eigens aufgestellten angrenzenden Festzelt besetzt. Die Gäste lassen sich die köstliche Gemüsesuppe mit Würstchen und als Nachtisch süße Küchel schmecken, von Mitgliedern des Heimatvereins serviert. Die Tafelmusik dazu kommt von Klaus Leitz und seiner Ziehharmonika. Seit über 30 Jahren erinnert der Heimatverein immer am Rosenmontag an eine mehr als 200 Jahre alte Begebenheit. Eingeführt hatte die Tradition der erste Vorsitzende Günther Herbert, seine Nachfolger, Helmut Wetzel und nun Wolfgang Reinhard führten sie weiter.

Zur Freude der immer zahlreicheren Neckarauer. „Vor zwei Jahren hatten wir 80 Liter Suppe verkauft, letztes Jahr waren es 90 und diesmal 100 Liter, nächstes Jahr müssen wir wohl noch mehr bereithalten“, erklärt schmunzelnd Reinhard, als es von der Theke um 12.38 heißt: „Die Supp’ ist alle.“

Unterdessen erzählen gern Norbert Staab, stellvertretender Vorsitzender, und Ehrenvorsitzender Helmut Wetzel gern, was sich vor über 200 Jahren in Neckarau, das sich damals strategisch günstig auf einer Insel in den Rheinarmen erstreckte, zugetragen hatte und nun zu der Tradition der Franzosensupp’ am Rosenmontag führte.

Auf die Idee war der Verein gekommen als er die Geschichte des einst selbstständigen Ortes und heutigen Vorortes von Mannheim erforschte. Noch bis in die heutigen Tage erzählte man sich in von den französischen Soldaten, die 1799 im Zuge des Krieges gegen Österreich und seine Verbündeten in Neckarau lagerten. Wie so oft im Krieg, klappte es mit dem Nachschub des Proviants nicht richtig. Die Soldaten hielten sich in den Gärten der Bauern – sie lagen in dem heutigen Teil Kappes, ein altes Wort für Kraut – schadlos.

Glücklich waren die Bauern natürlich nicht darüber. Und so freuten sie sich, als die Franzosen die Schlacht auf der Gießenbrücke – etwa in der Nähe der Fischerstraße – gegen die Truppen der Koalitionsarmee verloren hatten und sich ins nahe gelegene Mannheim verzogen. An die Schlacht und den Sieg erinnert ein Gemälde, das heute im Neckarauer Rathaus hängt. jan

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020