Schnelle Lösung statt Gesamtprojekt

Die Kindertagesstätte am Rheinauer Ring platzte schier aus den Nähten. Auf den kleinen Stühlen in dem großen Zimmer saßen dieses Mal aber nicht etwa Kinder, sondern Eltern, Vertreter der Stadt und der Evangelischen Kirche. Sie diskutierten über die Zukunft und den Umbau dieser Kindertagesstätte zur Familientagesstätte. Wie sich die Kinder das vorstellten, haben sie auf Plakaten am Eingang deutlich gemacht: Der Kindergarten soll bunt sein.

Sie wünschen sich ein Büro, Rauchmelder sollten auch vorhanden sein, wenn es brennt. Die Kita brauche außerdem ein Verkleidungszimmer mit einem Platz zum Schminken. Auch ein Raum zum Ausruhen und Bücher lesen wird gefordert. Für die Eltern, die sich auf die kleinen Stühle zwängten, geht alles zu langsam. Heidi Wolf, die Leiterin des evangelischen Kindergartens gab einen Überblick über das Gebäude, in dem sich die Kita seit 1956 befindet. Das ehemalige Gemeindehaus wurde damals zur Kita umgebaut. Es sei aber schon immer geplant gewesen, die Einrichtung an das Ensemble der Versöhnungskirche anzubinden. Seit 2006 gebe es Gespräche über eine Verlegung. 2016 habe der Kirchenrat über die zukünftige Gemeindeoptimierung und bauliche Veränderungen auf dem Gesamtensemble gesprochen.

Jetzt wollten die Eltern wissen, wie es konkret weitergehe. die Kita- Planung müsse aus dem Gesamtprojekt Versöhnungskirche gelöst werden, um schneller zum Ziel zu gelangen, erklärte Patrik Eichhorn, Leiter der Abteilung Bau und Liegenschaften der evangelischen Kirche Mannheim. Eine Bauvoranfrage mit vier Varianten sei bereits gestellt. Dabei kristallisiere sich ein Variante als erfolgreich heraus, unterstrich Harald Frings von der Stadtplanung. „Ziel ist es, in den nächsten zwölf Monaten eine genehmigungsfähige Planung abzugeben“, so Eichhorn.

„Gutes Konzept“

Das sei auch der Grund, die Kitaplanung aus der Gesamtplanung herauszulösen. „Das hätte zu einem zu langen Vorlauf bei der Planung geführt“, erklärte Dekan Ralf Hartmann. Es gebe in gutes Konzept. Jetzt müssten die Weichen gestellt werden. Mittlerweile habe sich die Mängelliste in der bestehenden Einrichtung auf rund drei Seiten erhöht. Auch daraus sei zu erkennen, dass endlich gehandelt werden müsse, erläuterte Eichhorn. Der Dekan nannte auch Zahlen. Für eine Kita-Gruppe müsse man mit Kosten von 800 000 bis eine Million Euro rechnen. Es gelte jetzt zusammen mit Denkmal- und Naturschutz konkret in die Planung einzusteigen, um in drei Jahren in die neue Kita einzuziehen. Das wäre bei einer Gesamtlösung utopisch gewesen. Bis dahin müsse man wohl mit dem bisherigen Zustand weiterleben.

Das Gebäude müsse anschließend verkauft werden, um den Kindergarten zu finanzieren, erläuterte Hartmann. Alle müssten sich so schnell wie möglich an einen Tisch setzten, um die geplanten 75 Plätze umzusetzen, mahnte auch SPD-Stadtrat Thorsten Riehle an. Eine Mutter wies nachdrücklich darauf hin, dass im Sinne der Kinder nicht noch länger gewartet werden könne. Tweila Wittmann, Leiterin der Rheinau-Grundschule ermunterte die Eltern, am Thema dran zubleiben, denn nur wer hartnäckig bohre, komme zum Ziel. Immerhin wurde vereinbart, dass die Eltern regelmäßig informiert werden, wie die Planungen vorwärts schreiten. Heidi Wolf unterstrich, dass hier keine Blockierer im Saal säßen, sondern Menschen, die wissen wollen, wie es konkret weiter gehen.

Freitag, 19.07.2019