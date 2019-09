Schnupper-Tennis bei der TG

Unter dem Motto „Uni meets Tennis“ veranstaltet die Tennisgemeinschaft (TG) Vogelstang einen Schnuppertag für Studenten. Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis sind eingeladen, am Samstag, 21. September, ab 13 Uhr auf die Anlage an der Römerstraße 136 (am Straßenbahn-Übergang Wallstadt/Vogelstang) zu kommen. Eine Haltestelle ist rund 200 Meter entfernt.

Interessenten dürfen kostenlos Tennis spielen, so viel sie wollen. Trainer und Sparringspartner stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Auch die Teilnahme an den Mannschaftsspielen 2020 ist möglich. Zum Abschluss gibt es eine Grillparty mit Freibier. Um besser planen zu können, bitten die Veranstalter um Anmeldung: info@tg-vogelstang.de. cs

