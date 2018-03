Schokoladeneier– ein deutlich sichtbarer Genuss

Anzeige

Sie konnten es kaum erwarten. Die Schokolade schmeckte aber auch zu gut. Und das war auch im Gesicht zu sehen, denn dieses war nicht nur um die Lippen herum deutlich braun gefärbt. Schließlich hatten sie ihre Suche nach den Ostereiern schon beendet und ein Kärtchen abgegeben. Zur Belohnung gab es eine Kleinigkeit, die natürlich nicht warten konnte und sofort geöffnet werden musste. „Mama ich will das pinkfarbene Ei essen“ jammerte Jasmina (5) schon fast. Jedenfalls überlebte dieses Schokoladenei nicht sehr lange. Schon wurde es genüsslich verspeist.

Schließlich war dies auch die Belohnung, dafür, dass das Kind zuvor im August-Bebel-Park nach Kärtchen gesucht hatte, die unter Bäumen und Sträuchern versteckt waren. Pauline und Johanna hatten sich als „Osterhasen“ durch den Park geschlichen und unter Bäumen und in Sträuchern überall kleine und größere Kärtchen versteckt „Das mach auch Spaß, lachten die Zwei fröhlich. Natürlich bekamen sie auch ein Geschenk vom Osterhasen für die Hilfe. „Wir wollen, dass alle Kinder etwas bekommen. Daher kamen wir auf die Idee mit den Kärtchen. Sonst hätte ein Kind vielleicht drei oder vier Geschenktüten bekommen und für andere wäre nichts mehr übrig geblieben“; meinte Rudi Strunk, der Vorstandssprecher des Fördervereins des Jugendtreffs Neckarau. Für die Erwachsenen war in der Zeit, in der die Kinder durch den Park streiften ebenfalls gesorgt. Sie durften sich an Kaffee und Kuchen bei dem wirklich schönen Wetter erfreuen. Und so war es ebenfalls nicht verwunderlich, dass das Ostereiersuchen zu einem regelrechten Renner wurde. Ständig kamen Kinder, die ein Kärtchen gefunden hatten, um dieses gegen ein kleines Geschenk einzutauschen.

„Schöner, ruhiger Park“

Für Strunk gehört der August-Bebel-Park allemal zu den schönsten Plätzen in der Quadratestadt. „Das war früher einmal ein Friedhof und ist heut so ein schöner, ruhiger Park“, erzählte er.