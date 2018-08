Schrill und urig: Im Reich unsterblicher Kuriositäten

Wer das Ladenschild in der kurzen Fröhlichstraße zur Notiz nimmt, glaubt zunächst an Unscheinbares - doch wer Marco Stunz’ „Fröhlichladen“ in der Neckarstadt-West einmal betreten hat, findet sich schnell in einem Reich unsterblicher Kuriositäten wieder, das mit großen Augen zu betrachten ist.

Dabei war der Ladenkomplex seit seiner Errichtung schon so unsagbar vieles. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wurden in einer Schreinerei schwere Holzmöbel gefertigt, in den 1950ern nannte die Sieb- und Drahtflechterei Heitmann das Geschäft ihr Zuhause, und auch ein Getränkemarkt versorgte die Neckarstadt bis in die 1970er Jahre hinein mit breitem Angebot. Bis in den 1980er Jahren der Antiquitäten-Boom über Mannheim kam: Am Flughafen in Neuostheim und auf der Rheinau großräumige Geschäfte mit alten Weichholzmöbeln zu handeln begannen – und auch in der Fröhlichstraße plötzlich wieder Einrichtungsgegenstände das Interesse bestimmten.

Sein eigenes Werk kreiert

Dass der Laden mitten im Seitenhaus dank des wenigen Publikumsverkehrs über die Jahre hinweg immer ein Geheimtipp für Eingeweihte blieb, war für Stunz einer der Hauptgründe, genau hierzubleiben. Denn der gebürtige Mannheimer kam eben nicht nur als Raumausstatter und Polsterer, sondern machte sich nach dem Tod der vorherigen Besitzer mit dem Laden 1994 auch an diesem Platz selbstständig, um Zug um Zug sein eigenes Werk daraus zu fertigen.

Wer heute über den steinernen Boden in urig-historischen Gewölben wandelt, die Stunz in jahrelanger Kleinarbeit wieder in ihren Ursprungszustand zurückbaute, blickt in Raumfluchten, die eine Reise durch die vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte eröffnen. Hier hängt ein massiver Messingkronleuchter aus einer südfranzösischen Kathedrale, dort steht ein knallorangenes Kinderboot aus einem Vergnügungspark auf dem Boden: Die Kontraste in Stunz’ Auswahl sind schrill, aber keineswegs ohne Prinzip. Denn „ein Exponat muss mir erst einmal gefallen“, wie der 49-jährige Mann aus der Quadratestadt zu Protokoll gibt, um danach eine ganze Liste persönlicher Interessen aufzubieten.

Dabei ist eines ohne Zweifel: Selbst echte Fans ungewöhnlicher Einrichtungs-Accessoires dürfen bei Stunz das Staunen lernen. Die zwei riesigen Tanks ehemaliger Wehrmachtsflugzeuge gesellen sich da zu einem edel geschnitzten Jägerstuhl aus dem Bayrischen, die Studie eines roten Pappsessels zu einem historischen Kissen aus dem fernen Afrika. Von einzigartigen Stücken wie dem grünen limitierten Panton-Stuhl von 1974, oder dem Blumenstuhl aus recyceltem Plastikmüll hat man da noch gar nicht gesprochen.

Die inhaltliche Reibung, die Stunz mit seiner Auswahl erzeugt, ist dabei nicht nur eine kalkulierte Strategie, sondern überzeugte Philosophie. Denn er weiß, dass gerade die Neckarstadt-West jenen Raum beschreibt, der nicht nur „völlig unverdient unter den Anschuldigungen von Menschen leidet, die hier vermutlich noch nie gelebt haben“: Für ihn ist es auch der Raum, der ihn frei denken und atmen lässt.

Dass der 49-jährige Geschäftsführer dabei schon manch seltene Kuriosität sein Eigen nennen durfte, erzählt der Sammler und Händler dem „MM“ mit sichtlichem Stolz. Denn auch, wenn Marco Stunz auf Messen im In- und Ausland einige Raritäten erwerben konnte: Das letzte weltweit verbliebene „Kleeblatt“-Sofa von Werner Panton, oder einen makellosen Beispieltisch der französischen Handwerks-Ikone Émile Gallé gehandelt zu haben, ist auch für den stolzen Ladenbesitzer keine Selbstverständlichkeit.

Ebenso im Übrigen wie die Öffnungszeiten. Wer durch die - bisweilen mit alten Leuchtbuchstaben ausstaffierten - Räumlichkeiten schlendern will, kommt an der Hürde der Terminvereinbarung nicht vorbei, und wird diesen Schritt doch nicht zu bereuen.

Und das keineswegs nur deswegen, weil man Stunz, wenn man Glück hat, dabei zusehen kann, wie er einen uralten Flohmarktfund mit einem neuen Polster bezieht: Von einem der 160 Frankfurter Stühle, die Stunz dem Mannheimer Theresienkrankenhaus einst abkaufte, bis hin zum einmaligen Designertisch von Gaetano Pesce kann man bei Stunz für 30, aber auch für 11 000 Euro ein Produkt erstehen, je nach Geldbeutelgröße.

Progressiver Blick nach vorne

Die permanente Selbsterneuerung gehört für Stunz bei aller Geschichtsträchtigkeit elementar dazu. Denn auch heute kann der 49-Jährige noch über das Nutella-Kissen lachen, das die Recycling-Künstler Bär + Knell einst aus Resten von Arbeiten Thomas Rentmeisters formten – doch der Blick auf die Design-Hocker, die der Mannheimer Holzfachhandel HWH just aus seinem alten Werkstattboden fertigte, ist auch ein progressiver Blick nach vorne. Einer, der guttut.

