Schüler schicken Möbel nach Afrika

Stefan Bolay, der Schulleiter der Schiller-Grundschule, und Marcus Seip, der Vorsitzende des Elternbeirats, denken und handeln nicht nur in Neckarauer Kategorien. Sie blicken vielmehr über den „Neckarauer Tellerrand“ hinaus und bedenken auch die schwierige und von Mangel und Geldnot geplagte Schulsituation in afrikanischen Schulen. Nach Schließung der Schiller-Werkrealschule 2018 wurden die mehr als 200 Schülertische und 400 Stühle nicht mehr gebraucht.

Bolay berichtete: „Diese gut erhaltenen Schulmöbel wurden über die Stadt den Mannheimer Schulen angeboten, doch bis auf drei Schulen, die auch nur wenige Möbelstücke brauchten, hatte niemand Interesse.“ Die alten Möbel wären dann routinemäßig verschrottet worden. Entsorgungskosten wären auch noch angefallen. Schulleiter und Elternbeiratsvorsitzender kamen gemeinsam zu dem Entschluss, die Möbel für die Verwendung in einer afrikanischen Schule anzubieten.

„Die meisten Hilfsorganisationen, denen wir die Möbel angeboten hatten, winkten ab – wegen dem aufwendigen Transport“, erzählte Marcus Seip. Über einen befreundeten Arzt lernte er die Hilfsorganisation „Helfende Hände e.V.“ kennen, die schon seit mehr als zehn Jahren Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Mauretanien (Westafrika) unterstützt. Außerdem stellte der Elternbeiratsvorsitzende den Kontakt zur Contargo Rhein-Neckar GmbH im Mannheimer Hafen her. Die Spedition für Containertransporte und Logistik stellte einen zwölf Meter langen Container auf dem Schulhofe der Schillerschule auf, der von Hausmeister Deniz Savasci mit Schulmöbeln und weiteren Sachspenden aus der Schulgemeinschaft gefüllt wurde. Mit auf die Reise nach Mauretanien gehen auch einige Briefe der Grundschüler an der Schillerschule. „Wir haben den Schülern erklärte, dass es in Afrika Schulen gibt, wo die Kinder weder Tische noch Stühle haben und es oft auch keine Bücher, Stifte oder Hefte gibt, das hat die Schüler sehr bewegt“, sagte Rektor Bolay. Außerdem hat in dem riesigen Container noch das Inventar einer Zahnarztpraxis Platz.

Der Transport von Neckarau nach Mauretanien wird von Contargo gesponsert (Containerkosten rund 1600 Euro, Transportkosten rund 400 Euro) – wobei ab Seehafen Rotterdam das Unternehmen Rhenus Logistic mit Firmenchef Kontantinos Stavridis, als bewährter Vertragspartner der Contargo, den See-Transport zum mauretanischen Hafen Nouakchott übernimmt. „Wir sind ein Unternehmen, das großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, wozu neben der Weiterverwendung der gut erhaltenen Schulmöbel aus der Schillerschule auch die Verlegung des Transports von der Straße auf das Wasser gehört“, sagte Andreas Roer, Management Direktor von Contargo.

In Nouakchott, der Hauptstadt von Mauretanien, übernimmt die Vorsitzende des Vereins Helfende Hände, Gaby Frey, mit einheimischen Verantwortlichen das Entladen und Verteilen der Möbel an lokale Schulen.

