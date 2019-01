Schüler starten zum Spendenlauf

Zu einem bundesweiten Staffellauf sind gestern auch knapp 50 Mädchen und Jungs der zweiten Klassen der Freien Waldorfschule in Richtung Mannheimer Schloss gestartet. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Waldorfpädagogik werden bei der Aktion Spenden für die Arbeit der mehr als 1000 Waldorfschulen weltweit gesammelt.

Die Schüler der Waldorfschulen aus Neckarau haben die Aufgabe den Stab nach Heidelberg zu tragen. Zuvor haben sie ihn von der Interkulturellen Waldorfschule aus der Neckarstadt erhalten. Vom Mannheimer Schloss sind die Schüler der Odilienschule nach Neuostheim gelaufen. Weiter geht es heute für die Schüler der vierten Klassen der Freien Waldorfschule, die den Staffelstab bis nach Seckenheim tragen wollen. Der Rest der Etappe wird von der Mannheimer FreiZeitSchule am Donnerstag, 17. Januar, mit dem Fahrrad bewältigt. Sie bringen den Stab bis zur Waldorfschule Heidelberg, wo sie gegen 15.30 Uhr empfangen werden.

Josefina Elsler trägt den Stab

Die Kinder und Jugendlichen unterstützen damit waldorfpädagogische Projekte weltweit. „Das Staffellauf-Projekt ist eine echte organisatorische Herausforderung, da über 244 Waldorfschulen in ganz Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten daran teilnehmen“, so Josefina Elsler, ehemalige Profi-Leichtathletin und Waldorfschülerin. Elsler organisiert als Teil des Teams den Staffellauf und trug selbst den Stab beim offiziellen Start am 10. Juni 2018 im Rahmen des „Flensburg liebt Dich“ Marathons. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019