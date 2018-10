Schulhaus wird zum Messegelände

Tipps und Anregungen gab es bei der Ausbildungsmesse. © EGS

Nach über einem Jahr Vorbereitungen hat sich das Schulhaus der Eberhard-Gothein-Schule (EGS) jetzt in ein Messegelände verwandelt. Auf drei Stockwerken informierten sich mehr als 600 Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender und kaufmännischer Schulen über verschiedene Ausbildungsberufe, kamen mit ausbildenden Betrieben ins Gespräch, gaben direkt Bewerbungen ab und nahmen an verschiedenen Workshops teil. „Das Angebot war dabei so vielfältig, dass alle Besucherinnen und Besucher etwas Passendes für sich finden konnten“, berichtet Carolin Maric von der Schulleitung.

Großes Interesse

Im Erdgeschoss präsentierten Auszubildende an interaktiven Stationen insgesamt acht Berufe. Dabei hatte man die Wahl zwischen kaufmännischen Berufen, wie dem Kaufmann für Büromanagement und dem Rechtsanwaltsfachangestellten, oder Berufen im medizinischen Bereich. Die medzinischen Fachangestellten zeigten beispielweise, wie man Verbände anlegt, bei den Kaufleuten im Groß- und Außenhandel wurden Interviews geführt, die Kaufleute für Büromanagement halfen beim richtigen Ausfüllen von online-Überweisungen und die pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten demonstrierten an den Ständen, wie man Waren richtig annimmt und einräumt.

In den Obergeschossen hatten mehr als 20 ausbildende Betriebe aus der Region ihr Domizil aufgeschlagen. Nicht nur Ausbildungsplätze waren stark gefragt. Auch das Angebot an Praktikumsstellen oder gleich einem dualen Studium waren Aspekte, die für viele Messebesucher von Interesse waren. Aktionen an den Messeständen – wie das Ausprobieren einer Virtual Reality Brille oder die Blutabnahme an einem „Übungsarm“ – sorgten für neue Einblicke in Berufe. Ein Stand des International Formation Center Madrid informierte dann noch über die Möglichkeiten, mit Hilfe des Förderprogramms Erasmus eine Ausbildung mit einem Auslandsaufenthalt zu verbinden.

Mit vielen Adressen in der Tasche konnte man sich schließlich Tipps für das Vorstellungsgespräch holen. Angehende Personaldienstleistungskaufleute hatten hierzu im Unterricht Drehbücher geschrieben und dann mit iPads Videos gedreht und geschnitten. Die Abiturienten der Wirtschaftsoberschule führten in einem vor, wie man sich bei einm Vorstellungsgespräch verhalten sollte und was man besser vermeidet.

Für alle, die noch unentschlossen waren, ob sie eine Ausbildung oder doch besser Abitur machen sollen, gab es einen Inforaum, der zeigte, dass beides möglich ist. Ehemalige Absolventen der EGS waren für den Messetag extra nocheinmal an ihre alte Schule gekommen, um hier ihre Erfahrungen weiterzugeben. „Das Feedback der Besuchergruppen und der Aussteller war am Ende eines ereignisreichen Tages durchweg positiv, so dass dies die erste, aber ganz sicher nicht die letzte Ausbildungsmesse an der Schule war“, so die Schulleitung. aph/red

