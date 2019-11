Schulhof als Bühne

Im dunklen August-Bebel-Park fanden sich begleitet von den Eltern aufgeregte Kinder mit leuchtenden Piraten-, Astronauten- und Herbstlaub-Laternen ein. An einem Stand schenkte der Förderverein des anliegenden Jugendtreffs heißen Glühwein und Kinderpunsch aus. In Neckarau startete wieder der traditionelle Sankt-Martins-Umzug der Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine im August-Bebel-Park, um von der Polizei mit blinkendem Blaulicht und der Freiwilligen Feuerwehr gesichert durch die Straßen zu marschieren, mit anschließendem Martinsspiel der Sankt-Jakobus-Ministranten im Hof des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums.

Zum zweiten Mal beteiligte sich der Verein Geschichte Alt-Neckarau mit eigenem Stand am Martinsumzug, im Hof des Bach-Gymnasiums bewirteten die Historiker um den Ersten Vorsitzenden Wolfgang Reinhard die Besucher mit Getränken und Waffeln.

An einem anderen Stand verkaufte die soziale Gruppe Netzwerk Neckarau, die sich für die Bedürfnisse von Senioren im Stadtteil einsetzt, unter Leitung von Peter Dörflinger dampfenden Glühwein. Auf einem Pferd der Rasse „Schlesier“, das auf den Namen Pablo hört, kam Oberministrantin Elea Drechsler herbeigeritten, gefolgt von 200 Kindern, die ihre farbenfrohen Laternen schwenkten. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder freuen, dass jemand zu Pferd angeritten kommt“, nannte Drechsler, die einen roten Mantel trug, einen Grund für ihre Teilnahme.

Zur Begleitung stimmte wie in den letzten Jahren die Blaskapelle aus Dannstadt-Schauernheim mehrere Stücke an. Für Sicherheit sorgte das Deutsche Rote Kreuz. Auf einer improvisierten Bühne hinter der Evangelischen Matthäuskirche führten Aurora Maniscalco, die mal als Artistin bei einer Show des Kinder- und Jugendzirkus Paletti mitgemacht hatte, in der Rolle des Heiligen Martin und Linda Körner als Bettler das Martinsspiel auf. hfm

