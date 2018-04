Schutz vor Gewalt gegen Frauen

Anzeige

Mit einem „grandiosen Missverständnis“ startete der Besuch von Staatssekretärin Bärbl Mielich und der Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Zimmer im Fraueninformationszentrum (FIZ) in der Neckarstadt Ost. Die Staatssekretärin verwechselte die Mannheimer Beratungsstelle mit dem FIZ in Stuttgart, das 60 000 Euro pro Jahr vom Land Baden-Württemberg erhält – das FIZ in Mannheim dagegen nur 17 000 Euro. Außerdem hat das Fraueninformationszentrum auch nichts mit Prostituiertenschutz zu tun, wie Mielich zunächst vermutete.

Annette Heneka und Tina Wagner, Mitarbeiterinnen im FIZ, sowie Geschäftsführerin Claudia Schöning-Kalender klärten sie auf: Das Fraueninformationszentrum FIZ ist die Beratungsstelle des Mannheimer Frauenhaus e.V., finanziert durch die Stadt. Obwohl die Beratungsstelle für Frauen in schwierigen Lebenssituationen im vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feierte, hat Heneka manchmal das Gefühl, sie seien nicht bekannt, obwohl es eine große Nachfrage gibt. Im Jahr 2017 hätten 332 Frauen ihr ambulantes Beratungsangebot in Anspruch genommen.

Die FIZ-Mitarbeiterinnen unterstützen Frauen in Trennungs- und Scheidungssituationen. Sie beraten und begleiten Frauen, die Wege aus einer gewalttätigen Beziehung suchen. Darüber hinaus informieren und beraten sie Hilfesuchende zum Wohnungsverweis, Gewaltschutzgesetz und unterstützen von Stalking Betroffene. Ebenso bieten sie Fachberatung für andere Institutionen und informieren über spezifische Gewaltaspekte und Beziehungsstrukturen.