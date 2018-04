„Schutzengel“ für Aufwind

Anzeige

Seit 2009 entwirft die Heidelberger Goldschmiedin Astrid Zipp vom Schmuckatelier höllwerk – Schmuck & Design jedes Jahr zu Weihnachten einen neuen Schutzengel-Anhänger. Mittlerweile ist so eine beachtliche Auswahl an besonderen Schutzengel-Schmuckstücken entstanden. Seit 2011 spendet Astrid Zipp einen Teil der Verkaufserlöse ihrer Schutzengel-Anhänger an ein jährlich neu gewähltes Hilfsprojekt. Für 2017 kamen durch diese Aktion 1400 Euro zusammen. Der Betrag ging jetzt als Spende an „Aufwind-Mannheim e.V.“. Auch für 2018 hat Astrid Zipp ihr neues Schutzengel-Hilfsprojekt bereits definiert. Ein Teil der Verkaufserlöse ihrer Schutzengel Schmuckstücke soll diesmal an „Der Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen“ des ASB gehen! red/aph