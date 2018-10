Sehen, schmecken, lauschen

Sich genüsslich von Klassik- oder Jazz-Klängen verwöhnen lassen, kräftig bei Rock und Pop abtanzen, sich von Künstlern und ihren Arbeiten inspirieren lassen oder von gesunder Rohkost bis zu deftigen Gerichten eine breite Palette an kulinarischen Angeboten genießen: Mehr als 75 Geschäfte und Institutionen sind bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse im Süden mit von der Partie. Und von funkelnden Lampeninstallationen über witzige Schnellzeichner bis zu Mitmachaktionen rund ums Thema Glas lockt ein bunter Mix auf die Begegnungsmeilen in Neckarau, auf dem Lindenhof und auf der Rheinau.

Auftakt in Neckarau und Rheinau

Den offiziellen Startschuss für das nächtliche Erlebnisfest gibt Erster Bürgermeister Christian Specht am Samstag auf Einladung der Gemeinschaft der Selbstständigen in der Neckarauer Friedrichstraße 7 a. Er fällt um 17.30 Uhr, im Provinum-Weinhandel VinoBanco. Im Anschluss findet dort ab 19 Uhr die Vernissage einer Ausstellung mit Schwarzweiß- Fotografien von Oliver Rebelo de Andrade statt. Da es um Fotos von Lissabon geht, wird der Künstler den Gästen portugiesische Häppchen und portugiesischen Wein anbieten.

Auf der Rheinau fällt der Startschuss mit SPD-Stadtrat Thorsten Riehle auf Einladung des Heimatvereins Rheinau und des Rheinauer Gewerbeverein bereits um 17 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in der Schwabenheimer Straße 25. Gegen 17.45 Uhr wird Bettina Mohr eine Einführung in die Architektur der Kirche und die neue Innenraumgestaltung geben. Für das musikalische Programm sorgen die Musiker und Schüler der alevitischen Gemeinde unter der Leitung des Musiklehrers Deniz Bakir.

Ab 19 Uhr lädt die Matthäuskirche in der Rheingoldstraße 30 zur Videoinstallation „Give me shelter“ des Neckarauer Künstlers Daniel Behrmann ein. „Give me shelter“ ist die dritte gemeinsame Arbeit des Künstlerduos Daniel Behrmann und Tobias Lang. Um 18 Uhr beginnen in der St. Jakobuskirche in der Rheingoldstraße 11 eine stimmungsvolle Illumination und in St. Josef Meditationsstationen der Katholische junge Gemeinde (KjG). Vor den Kirchen gibt’s Gebäck sowie weitere Leckereien und Getränke.

Ebenfalls ab 18 Uhr heißt es in der Antonius-Kirche am Rheinauer Ring 262: „Dein Licht für Mannheims Kinder“ mit einer Lichtinstallation aus Lampen, der Anton’s Friends Jugendband, dem Kinderchörle, der AcustiCombo mit Gitarre und Gesang sowie ab 22 Uhr mit den Gebrüdern Brock an der Orgel und The Spirit of Samuel.

Bis Mitternacht geht es im „Catweazle – Die Fun und Party-Kneipe“ in der Germaniastraße 16 bei einer Partynacht mit der Band Q-Stall-Duo rund. Die Lebkuchenmanufaktur Friedmann in der Rheingoldstraße 83 bietet eine Honig-Lebkuchen-Verkostung sowie Konrads feine Kürbiscremesuppe mit Kracherle und Weine vom Bio-Weingut Jochen Wick im Zillertal an.

Oldtimer-Transfer mit Rundfahrt

Der Bus-Shuttle verbindet die Stadtteile miteinander. Für den kostenlosen Service gibt es vier Busrouten. Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums sind als „Lange Nacht Guides“ an den Haltepunkten im Einsatz. Neckarau und die Schwetzingerstadt bieten zusätzlich eigene Shuttle-Verbindungen an: der traditionelle Oldtimer-Transfer von Kfz-Krieger zwischen Lindenhof und Neckarau oder eine Rundfahrt im Bus in der Schwetzingerstadt. Die Programmzeitung zur Langen Nacht ist online verfügbar und führt alle Teilnehmer mit Lageplänen auf.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018