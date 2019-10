Seinem Heimatstadtteil stets die Treue gehalten

Mannheim.Friedrichsfeld verlassen, um sich woanders ein neues Leben aufzubauen? Das war und ist für Günter Heil undenkbar. Und das, obwohl seine Ehefrauen beide von „außerhalb“ kommen. Seine erste Frau Katharina hat er bei einem Ausflug in Mainz kennengelernt. Leider ist sie schon sehr früh verstorben, so dass Günter Heil seine beiden Töchter alleine groß ziehen musste. Große Unterstützung fand er dabei bei seiner Schwester Elisabeth. Seine zweite und heutige Frau Erika lernte er beim Tanzen kennen. Sie kommt aus Sinsheim. Und auch für sie war es keine Frage, dass sie zu ihrem Mann nach Friedrichsfeld zieht.

Günter Heil ist im Februar 1939 noch in der Mietwohnung seiner Eltern, dem Schneidermeister Heil und seiner Frau, in der Hirtenbrunnenstraße geboren. Bis 1954 hat die Familie, zu der auch die schon verstorbene Schwester Elisabeth sowie der Bruder Fritz gehören, dort gewohnt. Dann hat Vater Fritz im „Neubaugebiet“ an der Zaberner Straße das Haus für seine Familie gebaut, in dem Heil heute noch zusammen mit Ehefrau Erika wohnt.

Er erinnert sich gerne an seine Kinderzeit, als die Jungs noch auf dem ehemaligen Bahngelände „herumgestromert“ sind oder in der „Roßhaar“, einem alten Firmengelände. Einige seiner Freunde von damals leben heute noch im Ort, er trifft sich regelmäßig mit ihnen. Im ehemaligen „Kochemetzger“ (heute Friedrichsfelder Hof) wurden viele Feste gefeiert, da gab es noch einen großen Saal. Als nach dem Krieg die Amerikaner kamen, wohnten sie in der sogenannten „Stallgass“ in der Hirtenbrunnenstraße, die es heute immer noch gibt. Besonders haben damals den Jungs die Männer der Militär Polizei (MP) imponiert. Die waren groß, durchtrainiert und hatten hohe Stiefel an. Heil ist gelernter Drucker und hätte auch nie etwas anderes machen wollen, wie er bekennt. Gelernt hat er bei der damaligen AZ, zog mit ihr noch von Seckenheim nach Mannheim um. Später wechselte er zum Heimatblatt, dem Friedrichsfelder Wochenblatt, dem er bis zu seiner Pensionierung 25 Jahre treu blieb. Als Fachmann lobt er auch die Druckqualität des „MM“, den er täglich liest: „Ohne ,MM’ kann der Tag nicht beginnen.“

Getreu der Familientradition trat Heil früh in den Turnverein ein. Da er nach eigenem Bekunden kein Turntalent war, kam er zu den Handballern und hat hier von der Jugend bis zur AH alles durchlaufen: „Damals spielte man ja noch Feldhandball, ging dann später in die Halle.“ Und man ging noch im Ort in die Schule. „Nur ganz wenige besuchten damals eine weiterführende Schule“, so Heil: „So blieben eben auch Freundschaften bestehen.“

Nach der Handballkarriere entdeckte Heil, der neben Handballabteilungsleiter auch lange 3. Vorstand im TV war, die Liebe zum Tennis, Skifahren und Fußball. Dem Turnverein indes blieb er immer treu, erhielt beim Frühlingsball in diesem Jahr den Ehrenring, die höchste Auszeichnung des Vereins.

Was er sehr bedauert ist, dass es die meistern der vielen Geschäfte in Friedrichsfeld heute nicht mehr gibt. Er hat dazu auch die kleine Geschichte „De Glaser macht zu“ geschrieben, in der er alle die Läden auflistet, die es zwischen Main-Neckar-Bahn und Zaberner Straße gab und die längst verschwunden sind.

Treffpunkt Kerweplatz

Gerne erzählt er auch wie sich früher die Familie zu besonderen Ereignissen wie der Kerwe traf. Da wurden Kuchen gebacken, gut gekocht und am Mittag ging man auf den Kerweplatz am Kiesweg, der so heißt, weil dort früher ein Kiesloch war, aus dem sich die Leute ihren Kies holten. Das hat sich bis heute gehalten. Er bedauert, dass Friedrichsfeld oft wie das sprichwörtliche „Fünfte Rad“, behandelt wird: „Das hat der Ort nicht verdient.“ So findet man hier immer noch ein sehr intaktes Vereinsleben. Es gibt Angebote im sportlichen, im musikalischen und auch im kulturellen Bereich: „Das ist gut so, vor allem für die Jugend.“ Gerne besucht er die Spiele „seiner“ Handballer in der Mehrzweckhalle und ist natürlich mächtig stolz darauf, dass Uwe Gensheimer, seine Karriere beim TVF begann.

Inzwischen haben die Heils das Boulespiel für sich entdeckt, treffen sich dazu regelmäßig mit Freunden auf dem Platz des TV. „Friedrichsfeld, du bist das Schönste auf der Welt“, dieses Lied ist für Günter und Erika Heil zum Lebensmotto geworden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019