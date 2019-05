Seit 70 Jahren Freude am Singen

Wenn der Werkschor des GKM am Freitag, 24. Mai, den Festakt anlässlich seines Jubiläums musikalisch untermalt, blickt er stolz auf sein 70-jähriges Bestehen zurück. Im Jahr 1949 taten sich 28 stimmkräftige Werksangehörige der Großkraftwerk Mannheim AG im Neckarauer Lokal „Zur Stadthalle“ zum Werkschor GKM zusammen.

In dieser Zeit wurde noch 56 Stunden in der Woche gearbeitet – eine große Belastung für die Sänger, die sich anfangs jeden Montag um 17 Uhr zur Singstunde trafen: Anfangs nach Feierabend in einem Lokal, später im Casino des GKM, jeden Dienstag von 14 bis 15.30 Uhr. So hatte der Chor schon nach den ersten zehn Jahren seines Bestehens in jeder Hinsicht einen festen Platz im Werksleben gefunden.

Seit Beginn umrahmt der Werkschor Feste und Feiern des GM. Er tritt auch immer wieder bei externen Veranstaltungen auf, meist gemeinsam mit anderen Werkschören. Die freundschaftlichen Kontakte reichen dabei weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus. Die Namen der Vorsitzenden und Dirigenten wandelten sich, die Freude am Singen ist geblieben. Längst hat sich der Chor Rang und Namen ersungen. Seit Februar 2018 ist der 77-jährige Julius Wollschläger Erster Vorsitzender des GKM-Werkschors (Bild), Zweiter Vorsitzender ist Gerhard Rettig. Davor war Wollschläger 29 Jahre lang 2. Vorsitzender unter seinem Vorgänger Kurt Riegl. Außerdem ist Wollschläger seit 31 Jahre Vizedirigent des GKM Werkschors (1988 bis heute).

Wenn von den heute 19 Sängern (50 Jahre aufwärts bis 92 Jahre) fast alle bereits im Ruhestand sind, wird daran auch deutlich, welch starke persönliche Bindung an das Unternehmen, auch über die aktive Berufszeit hinaus, das gemeinsame Singen zu schaffen vermag. Auch hinsichtlich des kollegialen Miteinanders und des persönlichen Ausgleichs kann die Bedeutung einer solchen gemeinsamen musischen Aktivität nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Der Dank des Vorsitzenden gilt seinen Vorgängern, den Chorleitern sowie allen Sängern, „die durch ihr hervorragendes Engagement das kulturelle und gesellige Leben der Großkraftwerk Mannheim AG und des Stadtteils Neckarau bereichern“.Ebenso dankt der Vorsitzende dem Vorstand der GKM AG für die „allzeit großzügige Förderung des Werkschores“. Sein Wunsch für die Zukunft ist, „vor allem viele neue Sänger, die bereit sind, diese schöne Tradition aufrechtzuerhalten“.

Zu seinem Jubiläumsfest am 24. Mai hat sich der Chor etwas Besonderes ausgedacht: Nach Sektempfang, Grußworten und Ehrungen krönt nicht nur ein Liedervortrag den 70. Geburtstag. Das reiche Liedgut des Ensembles hat Joachim Schäfer vielmehr auf einer CD festgehalten, ein Geschenk an die geladenen Gäste ebenso wie eine Jubiläumstasse und die Chronik, geschrieben von Kurt Riegl. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019