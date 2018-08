Selbstgereimtes zur Kerwe

Das aus deutscher Sicht gescheiterte Sommermärchen der russischen Fußball-WM, das politische Sommertheater in Bezug auf Flüchtlingsdebatte, Wohnungsnot, Pflegenotstand und die neue Datenschutz-Grundverordnung – von all diesen Themen handelte die selbst geschriebene und gereimte Kerwe-Rede von Kurt Heck. Oben auf den Sprossen der Leiter hängte der Erste Vorsitzende des Kerwe-Vereins den grünen Kranz auf für das eintägige Fest des Käfertaler Siedlergesangvereins Freundschaft 1934 (SGV). Auf dem Siedler-Festplatz in der Lampertheimer Straße feierte der Gesangverein zünftig.

Taufe mit Wein

Zwischen den eloquenten Versen des Vorsitzenden erklang über die Lautsprecher immer wieder die aufgezeichnete Stimme eines trotzigen kleinen Mädchens, das die markante Empfehlung ausrief: „Dann geh doch zur Freundschaft!“. Mit einer Flasche Wein taufte Festredner Heck zum 16. Mal den traditionellen Kerwe-Kranz. „Noch besser würd’s laufen, jede Wette, wenn wir noch mehr Unterstützung hätten“, verkündete er in seiner Ansprache. „Bevor gar nichts mehr geht und wir am Ende unserer Kraft sind.“ Ihn unterstützten bei seiner Rede die drei Begleiter Edgar Geibert, Alois Hofmeister und Manfred Weigelt.

Schlüssel weg, Proben fallen aus

Darüber hinaus erzählte Heck eine witzige Geschichte über die Schlüssel für den Chorproberaum im Johann-Peter-Hebel-Heim, wo sich die Sängerinnen und Sänger stets freitags treffen: Kürzlich kamen jene Schlüssel vorübergehend abhanden, weil die zwei Vereinsmitglieder, die mit der Aufbewahrung der Schlüssel betraut waren, in Urlaub gingen. Die beiden Chöre des Siedlergesangvereins konnten deshalb nicht in den Proberaum gelangen.

„Ich muss erst mal einen Schluck trinken“, so der Festredner und schnappte sich ein dickes Weinglas mit rosafarbenem Inhalt. Beim Siedlergesangverein trinkt man dem Brauch nach die kühle Sängerschorle nämlich aus klassischen Sängerpokalen.

„Es geht uns darum, die Tradition zu wahren und die junge Generation zu inspirieren, das weiterzutragen“, versicherte Pressewartin Jutta Schmitt und fügte hinzu: „Vielleicht denken die jungen Leute ja: Ach, ihr mit eurem alten Krempel.“

Da sich der Verein eine Nachtwache für Bänke, Tische und Zelte finanziell nicht leisten kann, mussten die Helfer ab acht Uhr morgens die Stände aufbauen und am späten Abend wieder abbauen. Für musikalische Hintergrundbeschallung sorgte der treue Keyboarder Gerhard Spehn aus dem Kraichgau, der auch das Vatertagsfest des Siedlergesangvereins Freundschaft klanglich begleitet.

Außerdem sang der SGV-Männerchor unter Leitung von Dirigent Volker Schneider diverse Lieder wie „Ein Jäger aus der Kurpfalz“ und den „Sängergruß“. Hinterher stimmte der Sängerbund Hüttenfeld einige Ständchen wie „Oh Happy Day“ und „Der Hammerschmied“ an.

Eine andere Feier fällt ins Wasser: „Das Herbstfest im Käfertaler Kulturhaus muss leider auch in diesem Jahr wegen der umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ausfallen“, bedauerte Pressewartin Jutta Schmitt. Aber: „Mitte September gibt es eine Familienreise nach Elisabethszell im Bayerischen Wald.“ Im nächsten Jahr wird zudem Chorleiter Volker Schneider, früher von Beruf Schulleiter, sein 50-jähriges Dirigentenjubiläum feiern.

