Seltene Kutschen zum Finale

Zahlreiche Besucher tummeln sich auf der Fohlenweide, dem Vereinsgelände der Reitgemeinschaft Mannheim-Neckarau. Sie verfolgen voller Begeisterung die Vorführungen und nutzen die weiteren Attraktionen anlässlich des 50-jährigen Vereinsgeburtstages. Vorstand und Mitglieder haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem das Angebot des Vereins rund ums Pferd vorgestellt wird.

Mit einer offiziellen Begrüßung in der kleinen Reithalle eröffnet der erste Vorsitzende, Heinz Scheidel, die Festivitäten. In seiner Rede lässt er die vergangenen fünf Jahrzehnte Revue passieren, berichtet von Höhepunkten aber auch Problemen, die der Verein seit seiner Gründung am 11. April 1969 erfahren hat. Die Vereinsgeschichte ist sehr ereignisreich und geprägt von dem Bestreben, Pferdesport für jedermann zugänglich zu machen.

Seit der Reitgemeinschaft die Fohlenweide als Vereinsgelände im Jahre 1973 von der Stadt überlassen wurde, hat sich die Anlage stetig weiterentwickelt und wurde in diesem Jahr weiter modernisiert. Besonders stolz ist die Reitgemeinschaft auch auf die Erfolge der Mitglieder bei Turnieren in unterschiedlichen Pferdesportdisziplinen sowie die hauseigenen Turniere. Eva Scheidel hat die Chronik in Form von Zeitungsartikeln zu einer sehenswerten Ausstellung aufbereitet. Bei der Eröffnung zu Gast sind unter anderem Vertreter der Pferdesportverbände Nordbaden, Baden-Württemberg, des Reiterrings Badische Pfalz sowie Vertreter des Gemeinderats.

Bürgermeister Lothar Quast, der im Namen der Stadt Mannheim gratuliert, lobt in seiner Rede nicht nur die Konzeption und Gestaltung der Reitanlage, sondern auch die vielseitigen Vereinsaktivitäten. Auch Dekan Karl Jung und Peter Hofmann, Erster Vorsitzender des Reiter-Vereins Mannheim sind unter den Gratulanten.

Pressewartin Jeanette Fritz, ist erfreut über das rege Interesse der Besucher. „Mit der Planung der Feier haben wir bereits im Januar begonnen“, erzählt Fritz. „Es war viel Aufwand“, sagt sie, „aber es hat sich absolut gelohnt. Der Tag war ein voller Erfolg und hat allen viel Spaß gemacht.“ Bis auf den Verkauf der Speisen haben die Mitglieder alles in Eigenregie auf die Beine gestellt. „Nach dem Unwetter am Freitag stand die Anlage am Vorabend der Veranstaltung buchstäblich unter Wasser“, sagt Fritz. Dank der vielen fleißigen Helfer im Verein konnten die Jubilare am Samstag wie gewohnt feiern.

Geschicklichkeit testen

Simone Volckmann, Zweite Vorsitzende, fügt hinzu: „Jede Pferdesportdisziplin, die der Verein anbietet, stellen die Mitglieder vor.“ Auch die neuen Angebote wie Hippotherapie und therapeutisches Reiten präsentieren sich unter freiem Himmel. Letzteres werde bei Diagnosen wie ADHS oder Konzentrationsschwierigkeiten eingesetzt, erklärt Reittherapeutin Barbara Grimmer.

Außerdem stärke es das Selbstbewusstsein. Hippotherapie, die von Michaela Fähnle angeboten wird, bietet sich besonders bei neurologischen Erkrankungen wie MS oder zerebraler Parese bei Kindern an. „Die Bewegungen des Pferdes im Schritt wirken sich positiv auf den Patienten aus.“ Die Mitglieder bieten geführte Anlagenrundgänge an, zu deren Highlights die Pferdewaage und der Hufschmied zählen, der seine Arbeit vorstellt. Ein Augenschmaus ist die Kutschenparade. Ob London- Taxi oder Postcoach, zehn seltene Kutschen aus dem Bestand von Heinz Scheidel werden mit unterschiedlichen Anspannungen präsentiert und von ihm selbst vorgestellt. Die Fahrer und Insassen sind dazu passend gewandet.

Die Besucher können auch selbst aktiv werden. Auf dem elektrischen Rodeopferd kann man seine Geschicklichkeit testen. Erwachsene reiten jedoch auch auf echten Pferden Probe.

Für die Jüngsten gibt es neben Ponyreiten eine Kinderspiel- und Kreativecke sowie einen Stand, an dem sich kleine Gäste bunte Glitzertattoos aufmalen lassen können. Julia zaubert ein buntes Pferdetattoo auf den Arm der siebenjährigen Leana.

Ihr Bruder Damian dagegen wünscht sich ein Fußballmotiv. Ihre Eltern Sonja und Frank Pyschik wollen sich auf dem weitläufigen Areal das vielfältige Angebot des Vereins anschauen. „Es ist schön, was der Verein Kindern bietet.“

