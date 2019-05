„Sie sind unverzichtbar für unser Gemeindeleben“

„Ehrenamtliches Engagement ist so vielfältig und bunt – wie das Leben selbst. Das wissen wir zu schätzen. Deshalb gilt unser Dank allen, die sich in irgendeiner Weise für Maria Hilf und für unserer Seelsorgeeinheit eingebracht haben“, erklärte Pastoralreferentin Sabine Hansen nach Begrüßung der Gäste. Zum traditionellen Ehrenamtsabend im festlich geschmückten Gemeindesaal Don Bosco waren 70 ehrenamtliche Mitarbeiter, Pfarrer Martin Wetzel, Pfarrgemeinderäte und Mitglieder des Seelsorgeteams gekommen.

Heutzutage, so Hansen, sei es nicht leicht, Christ zu sein und erst recht nicht, sich als katholisch zu outen und dann noch katholisch zu engagieren, bedauerte die Pastoralreferentin. „Die kirchliche Großwetterlage ist stürmisch. Eine negative Nachricht nach der anderen. Die Austritte häufen sich. Neue Prozesse stehen an. Aus 200 Seelsorgeeinheiten mach 40 Pfarrgemeinden“, zählte sie auf. Diskussionsthemen gebe es genug: Missbrauch, Pflichtzölibat und die Frauenfrage in der katholischen Kirche, wie werden wir vor Ort Gemeinde und Gemeinschaft leben können.

Ganzes Jahr Gutes getan

Heutzutage sei es nicht leicht, katholisch zu sein und das Bekenntnis abzulegen, ich glaube und seinen Glauben mit anderen zu leben. Doch die Ehrenamtlichen würden dieses Bekenntnis tagtäglich ablegen, seien „Bekenner“. Papst Franziskus habe erklärt: „Gott sei Dank ist es für viele Menschen eine Ehrensache, sich für andere, für eine Vereinigung, einen Verband oder für bestimmte Anliegen des Gemeinwohls freiwillig zu engagieren.“ In diesem Sinne seien sie alle „Ehrenfrauen und Ehrenmänner“.

Sie alle hätten das ganze Jahr über regelmäßig Gutes getan, in Form von Kopf-, Herz- und Handarbeit in Gremien, Verbänden, Gruppen, in der Katechese, den Festen, der Liturgie, der Caritas und vielem mehr. „Sie alle haben unermüdlich Zeit, Nerven, Kopf, Herz und Hand für Maria Hilf und die Seelsorgeeinheit eingesetzt, Talente und Fähigkeiten in ein buntes und von Gottvertrauen und Leichtigkeit geprägtes Gemeindeleben eingebracht. Sie sind unverzichtbar für Maria Hilf, für die Seelsorgeeinheit. Herzlichen Dank für ihr unbezahlbares ehrenamtliches Engagement“, sagte Hansen.

Sie dankte auch den Partnern der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dieses Engagement mittragen, aber auch den fleißigen Helfern, die den Ehrenamtsabend vorbereitet haben und dem Catering-Team um Ronny Schneider, das für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.

Höhepunkt des Abends war der Start bunter Luftballons, den die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf dem Kirchhof gen Himmel steigen ließen. Mit dem Lied „Da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns“ ermutigte Hansen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, „weiterhin ein Luftballon für Maria Hilf und die Seelsorgeeinheit zu sein“.

Hochverdiente Anerkennung

Oberministrantin Sophie Erdmann ist das erste Mal dabei. „Ich finde die Ehrung gut, sodass man einfach was zurückkriegt“, sagte die Sechzehnjährige. Margot Schreck (77) singt schon seit 20 Jahre im Chor. „So einen Abend finde ich toll, für all die Zeit, die man investiert. Als Anerkennung finde ich das o.k. und irgendwie würdig“, sagte sie.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019