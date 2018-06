Sie verstehen sich doch

Anzeige

Das Handy ist schuld

Schetz’ Resumée nach drei aufgelösten Verlobungen und drei zerbrochenen Ehen ist: „Man sieht den anderen irgendwann nicht mehr. Die Wertschätzung geht verloren. Wenn dann noch jeder seinen Frust in sich hineinfrisst, anstatt direkt mit dem Partner über seine Gefühle zu sprechen, ist der Stress vorprogrammiert.“ Schuld sei nicht zuletzt das Handy, Schetz zufolge einer der größten Kommunikationskiller. Sein Tipp an alle Männer ist daher, häufiger die Frau anstelle des Smartphones in die Hand zu nehmen. Anstatt einer kurzen, emotionslosen SMS plädiert er dafür, den Partner hin und wieder mit einem Liebesbrief zu überraschen – einen Rat, den er bei seiner derzeitigen Freundin selbst befolgt: „Als ich sie getroffen habe, habe ich ihr gesagt, sie soll eine Schublade frei machen“, erklärte Schetz. „Die wird sie brauchen. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, hat sie einen Schatz voller Erinnerungen, während es die Handynachrichten längst nicht mehr gibt.“ juw

