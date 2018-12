Silvesterball mit Raffaella Belcanto

Die Mannheimer Sängerin & Entertainerin Raffaella Belcanto präsentiert am Montag, 31. Dezember, um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr, ihren Silvesterball im Eventhaus „Krautwickel“ in der Mallaustraße 111. Im großen Saal des Restaurants wird die Künstlerin ihre Gäste mit stimmungsvollen Songs in das Neue Jahr 2019 tanzen lassen. Als Showeinlage hat Raffaella die Artistin und Herrin der Ringe „Miss Gina“ vom international bekannten Zirkus „Baronn“ eingeladen. Neben dem musikalischen Hörgenuss und dem Augenschmaus wird die Küche auch die Gaumen der Gäste mit dem kalt-warmen Buffet verwöhnen. Im All-Inclusive-Preis von 99 Euro sind außerdem Empfangssekt, Mitternachtssekt, Mitternachts-Snack, alle Softgetränke sowie Bier und Weine enthalten. Vorverkauf direkt im Restaurant unter der Telefonnummer 0621/794454 oder online auf der Website www.raffaella-belcanto.de unter „Ticket-Online“. mai

