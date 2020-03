Simbabwe Thema des Weltgebetstags

Evangelische und katholische Gemeinden auf der Schönau laden für Freitag, 6. März, 18 Uhr, zum Weltgebetstag in den Emmausgemeindesaal, Bromberger Baumgang 18, ein. Der Tag steht dieses Mal unter dem Titel „Steh auf und geh!“ und wird von Frauen aus Simbabwe vorbereitet. Gottesdienstbesucher erfahren in Bildern, Liedern, Texten und Gebeten viel über Land und Nöte der Frauen in Simbabwe. Gleichzeitig bekunden sie mit ihrer Teilnahme am Weltgebetstag länderübergreifende Solidarität und Unterstützung für südafrikanische Frauen. Weitere Informationen zum Weltgebetstag gibt es im Internet unter der Adresse evangelisch-schoenau.de. baum/red

