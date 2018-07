Sommertagsfest mit vielen Vereinen

Anzeige

Am Samstag, 14. Juli, und Sonntag, 15. Juli, findet in Brühl-Rohrhof das Sommertagsfest des ASV statt. Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Institutionen und Vereine ihre Teilnahme zugesagt.

Eröffnet wird das zweitägige Ereignis am Samstagnachmittag am Goggelbrunnen. An den Ständen werden Schnäppchen angeboten. Auch in diesem Jahr werden die Angelsportler des ASV-Rohrhof einen Bierwagen und Essenstand aufbauen, um die durstigen und hungrigen Gäste zufriedenstellen zu können. Neben verschiedenen Biersorten gibt es an dem Essensstand wieder vieles rund um den Fisch. Auch das beliebte Zanderfilet, das Aktive des Vereins selbst einlegen, panieren und backen, wird wieder aufgetischt. red