Songs aus den 60ern beim Cola Ball

Zum Cola Ball 2019 am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Feudenheimer Kulturhalle lädt die Schäfer Family ein. Bei der Kult-Beat-Party gibt es Musik der 60er Jahre – sowohl zum Tanzen als auch zum Zuhören. Außerdem mit dabei sind die Thunderbirds, die zur Weihnachtszeit 1962 ihren ersten Auftritt hatten und wahrscheinlich Deutschlands „älteste“ Beatband sind. Im Foyer legt wieder DJ Jürgen Müller auf. Karten für den Ball kosten im Vorverkauf 15 Euro plus Gebühren und sind unter anderem bei Joachim Schäfer, Tel. 0621/41 21 10 oder info@tms-multimedia.de, in der Buchhandlung Waldkirch oder im Feudenheimer Buchladen erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 16 Euro. cs

