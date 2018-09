Sonnenschein zum großen Tag

Einschulung und erster Schultag gehören zu den spannendsten Ereignissen, die Mädchen und Jungen nach ihrer Kindergartenzeit erleben. „Singet zur Freude, das Fest beginnt. Wir freuen uns, dass wir zusammen sind“. Die Chorkinder der Friedrich-Ebert-Schule auf dem Waldhof begrüßten die sichtlich aufgeregten neuen Erstklässler nicht nur mit diesem Lied, sondern auch mit einem Singspiel.

Da das Wetter mitspielte, fand die Einschulungsfeier im Schulhof statt. Mit einem freundlichen Lächeln und netten Begrüßungsworten hieß Schulleiterin Ulrike Hartmann die Neuen willkommen. Wer zusammen in welcher Klasse ist, das sah man an den bunten Schildern, die alle um ihren Hals trugen. Die ganze Zeremonie wurde nicht nur von den Eltern gespannt verfolgt. Auch den Großeltern, Tanten und Onkeln sah man an, dass für ihre Kleinen jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt.

Eingeschult wurden in der Friedrich-Ebert-Schule in der Wiesbadener Straße 87 Mädchen und Jungs, verteilt auf vier Klassen. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer Suse Schmitt, Bianco Robl, Bernd Fessler und Gerald Schreiber dürfen den Kleinen jetzt die Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen.

Noch vor der Einschulungsfeier in der Schule fand in der Gethsemane-Kirche ein kleiner Gottesdienst statt. Diakon Andreas Sommer von der evangelischen Gemeinde Waldhof wie auch die Pastoralassistentin der Seelsorgeeinheit Nord, Paulina Schefzik, empfingen die Kinder in der Kirche. Beim Gottesdienst erklärte Sommer anhand eines Schirmes symbolisch den Schutz, den Gott den Kindern gibt. „Gott breitet seine Flügel aus, ich stehe unter seinem Schutz.“

Zusätzlich zu den vier Klassen wurden noch acht Kinder in die Förderklasse eingeschult. Eine Förderklasse ist laut Schulleiterin Kirsten Mühlum von der Alfred-Delp-Schule in der Waldpforte keine Schule für lernbehinderte Kinder. In diese Klassen kämen Kinder, die etwa noch Sprachförderung bräuchten. Da die Kinder aber so schon Kontakt mit dem Schulleben bekämen, sei für sie in einem Jahr der Einstieg in die erste Klasse leichter.

