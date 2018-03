Sorge um alten Baumbestand

Anzeige

Nicht einverstanden sind sie in diesem Zusammenhang mit der Erhöhung der Geschossflächenzahl. Diese Zahl gibt das Verhältnis der gesamten Fläche aller Vollgeschosse zu der Fläche des Grundstücks an. Der Architekt hat hier einen Antrag auf Überschreitung um das Doppelte des Erlaubten gestellt.

Ausgehend von fünf Wohneinheiten und damit der Notwendigkeit von fünf Stellplätzen fragen sich die Anwohner, warum mehr als drei Mal so viele Plätze gebaut werden sollen. Sie vermuten hier eine gewerbliche Vermietung, die Lärm- und Abgasbelästigung mit sich bringe und die im Wohngebiet ohnehin nicht zulässig sei.

Die Nachbarn argumentieren weiterhin, dass es zu einer Schädigung des Baumbestandes durch die eng an die Grenzen der Nachbargrundstücke reichende Tiefgarage käme. Eine über zehn Meter hohe Thuja und zwei mehr als zwanzig Meter hohe Platanen würden im Wurzelwerk so stark verletzt, dass mit einem Absterben der großen Bäume zu rechnen sei. Das zumindest ergebe das Gutachten der beauftragten Landschaftsarchitektin. Als Folge, so schließen die Anwohner, würde sich das Mikro-Klima im Viertel verschlechtern.

Außerdem würden, so die Kritiker, durch die Höhe des Neubaus die anliegenden Grundstücke der Kantstraße und teilweise auch der Fichtestraße verschattet werden. Die Sonne würde dort erst im Lauf des Nachmittags zu sehen sein.

Das Ehepaar Vogt, das persönlich noch die Beschädigung seiner fast hundert Jahre alten Doppelhaushälfte befürchtet, meint: „Alles in allem sinkt durch den großen Neubau die Wohnqualität hier erheblich“. Stefan Ruhl, der am Oberen Luisenpark wohnt, sieht den Charakter des ruhigen Viertels massiv gefährdet. Seine Ehefrau Elke Eberts wundert sich über „die Dreistigkeit, einen Klotz jenseits aller Baugrenzen errichten zu wollen“.

Die Stadtverwaltung hat den Widerspruch der Anlieger erhalten. Auf Anfrage war zu erfahren, dass man die Sachlage in den kommenden zwei bis drei Monaten prüfen werde. Nach der Entscheidung könne der Antragsteller Widerspruch dagegen einlegen und danach entscheide das Regierungspräsidium als höhere Baurechtsbehörde.

Die Bauherrin ließ auf Anfrage der Zeitung die Kritik der Anlieger über ihren Rechtsanwalt Jens Graf zurückweisen: „Wir stellen hierzu fest, dass die von Ihnen genannten Sorgen der Anwohner sowohl tatsächlich, aber auch rechtlich unbegründet sind“. Und weiter heißt es: „Es handelt sich hier um ein privates Bauvorhaben, welches keinerlei öffentlichen Bezug über die unmittelbaren Nachbarn hinaus hat.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018