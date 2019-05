Soul-Blues-Party in der Kommode

Blues, Soul, Folk und Country, immer mit einem Schuss Jazz und Funk – die Band Magnolia „Music from the American South“ lädt am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr zu einem Konzert in Gehrings Kommode ein. Bereits um 19 Uhr ist Einlass, der Eintritt kostet 15 Euro. Die Musiker Winston Dyre (Gesang), Jürgen „Mojo“ Schulz (Gitarre und Gesang), Klaus Pelzer (Drums) und Konrad Fink (Bass) garantieren beste Unterhaltung. „Und zaubern durch ihre hochmusikalische Interpretationen von Blues- und Soulklassikern die endlose Weite der Südstaaten und des amerikanischen Westens in die Clubs der Metropolregion und darüber hinaus“, so der Veranstalter. jh

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019