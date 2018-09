„Spätlese“ mit Michael Trede

In der Kulturkirche Epiphanias findet am Sonntag, 23. September, um 19 Uhr eine Autorenlesung mit Michael Trede statt. Der ehemalige Direktor der Chirurgischen Abteilung am Klinikum Mannheim und der Universität Heidelberg liest aus seinem Buch „Spätlese“. In den Kurzgeschichten geht es um die Unzulänglichkeiten und Kapriolen eines alternden Mannes inmitten einer sich immer verrückter drehenden Welt. Ausgewählte Pastellbilder, die Trede in den vergangenen acht Jahren gemalt hat, spiegeln ebenfalls Selbsterlebtes wider. Musikalisch wird der Abend begleitet von Tanja Trede (Viola) und Ursula Trede-Boettcher (Klavier). Der Eintritt ist frei. dir

