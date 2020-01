Spaß mit Tontauben

„Wo hot dann de Babba soin Aff blos her, woher hot de Babba soin Aff?“. Unter dieser vom „Blaulicht Trio“ gespielten Lied aus der Fasnacht und nicht nach dem Narhallamarsch zog die Stichler-Prinzessin Svenja I. mit ihrem Gefolge auf die Bühne im Gemeindesaal der DreiEinigkeitsGemeinde.

Gute Fee auf den Straßen

Nach der Begrüßung und ihrem Motto ging es schon mit der ersten Büttenrede von Hubert Becker als „Die gute Fee Sondhofens“ los. Er, so konnte er berichten, gehe öfters mal unsichtbar durch Sandhofen und kann trotzdem nicht alle Wünsche, die an ihn erangetragen werden, erfüllen. Trotz des Klimawandels sei es nicht möglich, dass man im heimischen Stinkkanal nicht schwimmen könne. Außerdem hätte er in Schimmeldiwoog ein Fischstäbchengeschäft. Dann kam Dagmar Karcher in elfenhafter Erscheinung als Prinzessin Tusnesia I. von Sackgassjunesien. Sie, die jedes Casting gewonnen habe, bezeichnete sich als „die Helene Fischer vunn de Fassenacht.“

Da zum Wandern viel zu faul hieß es in dem Büttenvortrag von Muriel Strübbe „Hoppe, hoppe, Reiter“: Dass das Glück nicht von Anfang an auf dem Rücken der Pferde liegt, musste sie in ihrem Reiterverein erst lernen. Nix war es mit gleich losreiten über Stock und Stein. Erst mussten die Aufgaben im Stall erledigt werden.

Das Männerballet die „Kurpfälzer Traumtänzer“ wirbelte als Asterix und Obelix nebst Kollegen auf der Bühne gekonnt bei ihrer tänzerischen Vorführung herum. Das „Duo Infernal“, Dagmar Karcher und ihre Schwester Ingrid Schäfer, lobte einander wieder nur mit ihren gewohnten Nettigkeiten voller Bissigkeit.

Zwischen den Auftritten zeigten vor allem die Kleinsten der Abteilung Tanzsportgarde des SKV als kleine Elefanten ihre tänzerische Leistung. Nicht nur die Tanzgarde, auch das Tanzmariechen Lena Hartig, wurden mit einer Rakete bedacht. Außerdem gratulierte ihr das Präsidium zum erreichten 1. Platz beim Freundschaftsturnier der „Pilwe“ in Neckarau.

Nicht nur mit den Mallorca-Hits steigerten die Tontauben des CCW die gute Stimmung, die die ganze Veranstaltung über anhielt. Präsident und Sänger Rolf Remmele musste das Publikum nicht auffordern mitzumachen. Sie machten bei den bekannten Hits, bei dem das „Monnema Lied“ nicht fehlen durfte, mit. Vergessen waren beim Mitmachen in bester Stimmung auf einmal Rheuma, Osteoporose oder die anderen Wehwechen, die sie tagtäglich plagen. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020