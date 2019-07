SPD benennt Vertreter

Nach der Wahl des Gemeinderats Ende Mai und dessen Konstituierung in der vergangenen Woche hat die SPD-Gemeinderatsfraktion ihre für die Stadtteile zuständigen Stadträte benannt. Für Käfertal ist Ralf Eisenhauer erster Ansprechpartner in der SPD-Gemeinderatsfraktion. Für Feudenheim ist Lena Kamrad zuständig, für Vogelstang und Wallstadt Claudia Schöning-Kalender.

Im Zusammenhang mit der Wahl wurden auch die Bezirksbeiräte in den Stadtteilen neu zusammengesetzt. Für die SPD ziehen Melanie Seidenglanz, Wolfgang Gassner und Dominik Carmona in den Käfertaler Bezirksbeirat ein. In Feudenheim sind es Klaus Glas und Rosanna Herold, in Wallstadt Thorsten Schurse, Christel Spohni und Janec Gumowski und in Vogelstang Uwe Sievers, Tatjana Sievers und Patrick Hohenecker. cs/baum

