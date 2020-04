SPD drängt auf weitere Putz-Aktion

Die SPD-Gemeinderatsfraktion fordert die Stadt auf, das Pilotprojekt zum temporären Halteverbot für Reinigungsarbeiten in Innenstadt und Neckarstadt-West endlich fortzusetzen und auf weitere Straßen auszuweiten. Beim sogenannten „Pariser Modell“ müssen alle Autos kurzzeitig aus den Wohnstraßen raus, damit Kehrmaschinen für drei Stunden dort saubermachen können. Bei Pilotversuchen 2016 in der Straße von K 3/K 4 bis E 3/E 4 und in der Gartenfeldstraße (Neckarstadt-West) war man damit erfolgreich.

Stadtweit geplant

„Anschließend hat die Verwaltung zugesagt, das Projekt in den getesteten Straßen fortzuführen und schrittweise stadtweit zu ermöglichen. Die Umsetzung ist bis heute nicht erfolgt“, kritisiert Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion. Und SPD-Stadträtin Andrea Safferling, Sprecherin für eine saubere Stadt, betont: „Die Durchsetzung des temporären Halteverbots bei der Straßenreinigung ist ein wichtiger Beitrag für mehr Sauberkeit in der Stadt. Deshalb ist es wichtig endlich sicherzustellen, dass die Reinigungsarbeiten auf diese Weise fortgesetzt und ausgeweitet werden.“

Die Stadt hatte bei dem Probelauf Teilstücke von 7 bis 10 Uhr für Autos gesperrt und Parkverbotsschilder vorher aufgestellt. Mit den Maschinen wurde dann erst eine, am drauf folgenden Tag die andere Straßenseite gesäubert. Der Versuch lief über acht Wochen. Das hatte sich als praktikabel erwiesen: Man kam gut und zügig durch die Reinigungsabschnitte und war teils bereits nach einer Stunde mit der Aktion fertig.

