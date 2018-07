SPD fragt nach Jugendtreff

Anzeige

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat einen Antrag gestellt, in dem nach geplanten Maßnahmen für Jugendhilfe auf Franklin gefragt wird. Außerdem erkundigen sich die Sozialdemokraten nach einem zukünftigen Jugendtreff. Es sei bereits des Öfteren zu Problemen der Standortsuche von ähnlichen Projekten gekommen. Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer erkennt dabei eine besondere Dringlichkeit: „Aus anderen Stadtteilen ist bekannt, dass es nicht leicht ist, einen geeigneten Standort für einen Jugendtreff zu finden.“ Die Stadträtin Lena Kamrad erklärt dazu: „Wir sehen in dem bald stark wachsenden Stadtteil, in den auch viele Familien ziehen werden, einen Bedarf und gehen davon aus, dass die Nachfrage für einen Jugendtreff bestehen wird.“ seb