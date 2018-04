SPD lädt zum Bürgergespräch

Anzeige

Die SPD möchte hören, was Menschen und Anwohner auf der Rheinau bewegt. Deshalb laden SPD-Gemeinderatsfraktion und SPD-Ortsverein Rheinau am Donnerstag, 19. April, 19 Uhr, im Gemeindesaal der Versöhnungskirche, Schwabenheimer Str. 2-4, zum Stadtteilgespräch ein. Schwerpunkt ist die Neugestaltung des Marktplatzes. Wie sieht der Entwurf dafür aus? Was ist der aktuelle Stand? Und was ist den Bürgern für die Zukunft des Marktplatzes wichtig?

Alle Gäste sollen ausführlich zu Wort kommen. Die Stadträte sowie die SPD-Bezirksbeiräte nehmen die Anliegen der Bürger mit und wollen sie weiter verfolgen. abo