SPD will mehr Pfosten

Die SPD will mehr Aufenthaltsqualität und Sicherheit und deshalb wildes Parken unterbinden. Vorbild soll die Umgestaltung der Straßenräume zwischen den Quadraten M 2/N 2 bis M 5/N 5 sowie zwischen den Quadraten G 2/H 2 und G 3/H 3 sein.

Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer erläutert: „Unser Ziel ist, den Straßenraum klarer zu ordnen, ihn übersichtlicher zu machen und insbesondere für Fußgänger attraktiver zu gestalten.“ Die Partei schlägt vor, die „Mannheimer Pfosten“, wie sie zwischen den Quadraten G 2/H 2 angebracht wurden, auf weiteren Straßenabschnitten in der Innenstadt, Neckarstadt-West und -Ost sowie der Schwetzingerstadt aufzustellen. Durch die Pfosten und die Markierungen für Parkraum auf der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite werde der Straßenraum klar gegliedert, die Gehwege werden wieder benutzbar.“ Mehr Platz für Passanten kann nach Meinung der Genossen auch die Einrichtung von Parklets bringen. Stadträtin Nazan Kapan: „Wir setzen uns dafür ein, dass Geschäftsinhaber und Lokalbetreiber bisherige Parkplatzflächen am Straßenrand neu gestalten können: mit Außenbestuhlung, anderen Sitzgelegenheiten, mit Fahrradabstellplätzen oder auch mit Pflanzen. Das wäre eine kostengünstige Möglichkeit, den öffentlichen Raum aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.“ Beide Maßnahmen würden sich ohne große Kosten rasch umsetzen lassen. „Und was die Passanten erfreut, gefällt auch vielen Geschäftsleuten. Angesichts der Konkurrenz durch den Online-Handel sollten sie ein gesteigertes Interesse an der Aufenthaltsqualität vor Ort haben“, meinen Eisenhauer und Kapan und hoffen auf Zustimmung zum SPD-Antrag. aph/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019