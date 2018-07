Spender gesucht

Anzeige

Kinderarmut ist nicht nur ein Problem in fernen Ländern – sie ist mitten unter uns. Gerade zum Schulanfang im September wird das deutlich, da die benötigten Materialien so manchen Elterngeldbeutel sprengen. Darauf weisen die Mannheimer Wichtel hin – und rufen zum Helfen auf. Der karitative Verein, der sich für bedürftige Kinder sowie Obdachslose einsetzt, startet eine Sammelaktion von Schulmaterialien. Benötigt werden unter anderem Buntstifte, Füller, Blöcke, Schnellhefter, Mäppchen oder auch Freundesbücher. Am 5. September sollen die Spenden an bedürftige Kinder in Mannheim weitergegeben werden.

Wer helfen möchte, kann die Artikel montags von 16 bis 19 Uhr im Kulturhaus Waldhof, Speckweg 18, abgeben. Am 15. August sind die Mannheimer Wichtel ebenfalls von 16 bis 19 Uhr im Kulturhaus und nehmen Spenden entgegen. Weitere Aktion und Abgabetermine können telefonisch unter 0176/79 72 32 13 bei Stephanie Dewald erfragt oder auf der Facebook-Seite des Vereins nachgeschaut werden. her