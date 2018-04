Spiel mit Licht und Schatten

Anzeige

Kunst als Entschleunigung

„Der rothaarige Punk auf dem Bild? Das bin ich, in den 80ern.“ Auch Motive aus der Vorkriegszeit, die die Großmütter und andere Verwandte zeigen, sind mit dabei. Ganze Geschichten gibt es zu erzählen, und diese sind manchmal auch traurig. „Die Bilder drücken Gefühle aus, dadurch soll den Betrachtern die Möglichkeit gegeben werden, eigene Gefühle zuzulassen und traurige Ereignisse zu verarbeiten. Außerdem möchte ich durch meine Bilder entschleunigen, denn wir sind durch die heutigen Medien gewohnt, dass wir ständig einer Bilderflut ausgesetzt sind.“

Beatrice Andrea Mehlem wurde 1961 in Kaiserslautern geboren und besuchte schon als Jugendliche in ihrer Freizeit Aquarellkurse. Nach dem Abitur zog es sie nach Mannheim, wo sie an der Fachhochschule für Gestaltung Grafikdesign studierte. Hauptberuflich arbeitet sie als Grafikdesignerin, als „Feigenherz“ ist sie im Internet und auf Instagram aktiv, ihre Designs stellt sie für Print-on-demand-Artikel zur Verfügung – die pragmatische Seite der Künstlerin. Wie Mehlem erzählt, habe ihre Mutter ihr den Anstoß gegeben: „Denk daran, dass du auch deinen Lebensunterhalt davon bestreiten musst.“ Das klappte mit dem Fach Grafik-Design. „Das Studium an der Fachhoschule war sehr anwendungsorientiert“, so Mehlem. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Mannheim.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018