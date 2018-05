Anzeige

Das Quartiermanagement Herzogenried und das Caritas-Quartierbüro Wohlgelegen veranstalten mit dem Polizeirevier Neckarstadt und dem MFC Phönix 02 im Rahmen ihrer Gewaltpräventionsarbeit erneut das „Sport statt Gewalt“-Turnier. Am Freitag, 11. Mai, findet es von 9 bis 14 Uhr auf dem Sportplatz des MFC Phönix 02, Zum Herrenried 10, statt. Das Turnier richtet sich an die vierten Klassen der Neckarstädter Grundschulen. Das Fußballturnier, die darauf folgende Ausgleichschance beim Tauziehen sowie die Wettbewerbe beim Fahrrad- und Geschicklichkeitsparcours „gewährleisten einen abwechslungsreichen Turnierablauf“, heißt es. Neben Pokalen für alle Teams des Fußballturniers werden die stärksten drei Mannschaften des Tauziehens geehrt und Pokale für die Gewinner des Parcours verliehen. Den wichtigsten und somit auch größten Pokal erhält die fairste Mannschaft. Infos per E-Mail: qum-herzogenried@diakonie-mannheim.de. ena