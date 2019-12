Sporthalle nimmt Gestalt an

Fast wäre es eine unendliche Geschichte geworden: Seit 2014 sind Schüler der Gretje-Ahlrichs- und Hermann-Gutzmann-Schule in der Gartenstadt auf zeitfressende Busfahrten angewiesen, um zum Sportunterricht in die Halle des TV Waldhof zu kommen. Daran hätte sich Ende 2017 auch nichts geändert, wäre es nach dem Willen der Verwaltung gegangen. Aber der Gemeinderat sah das anders. Er beschloss, Mittel für den Bau der lange gewünschten Sporthalle samt Mensa zur Verfügung zu stellen. Und so rollen die Bagger im Spätherbst 2019 an. Inzwischen hat der Hallenbau sichtbare Fortschritte gemacht, eine Inbetriebnahme ist Ende 2021 geplant.

Weiteres Ganztagsangebot

Das ist nur eines von vielen Schulbau-Projekten, die in diesem Jahr in den nördlichen Stadtteilen begonnen haben. Große Fortschritte machen beispielsweise die Generalsanierung und der Umbau der Friedrich-Ebert-Schule auf dem Waldhof zu einer Ganztagseinrichtung. Er beginnt so richtig in den Osterferien auf der linken Seite der großen Pausenhalle. Der nördliche Gebäudeteil, in dem bis zum Herbst 2017 die Werkrealschüler unterrichtet wurden, ist abgesperrt. In die Gymnastikhalle, die seit längerem nur noch als Lagerfläche dient, zieht nach Abschluss der Arbeiten eine Mensa ein, außerdem entstehen vier neue Klassenzimmer. Daneben werden die gesamte Haustechnik und die Bodenbeläge erneuert. Und schließlich soll die große, dunkle Halle zum überdachten Pausenhof umgebaut werden. Erhalten bleibt das großzügige Außengelände mit seinem idyllischen Garten. Mit einem Abschluss der Arbeiten rechnet die Stadt bis zum Herbst 2021.

Unerträglich hohe Temperaturen

Seit vielen Jahren müssen die Waldhofschüler im Sommer unerträglich hohe Temperaturen hinnehmen. Im Winter sitzen sie dagegen oft mit dicken Jacken im Unterricht. Grund: Die Fassade ist uralt, die einfach verglasten Fenster undicht. Anfang Februar kommt aus dem Rathaus die erlösende Nachricht: Der Bund hat zugesagt, sich zu einem Drittel an den Kosten einer Teilsanierung zu beteiligen – damit steht der Umsetzung des Projekts nichts mehr im Wege. Im November stehen die ersten Gerüste, die Erneuerung von Fassade, Dach und Fenstern kann beginnen. Die Fertigstellung stellt die Stadt bis Ende 2022 in Aussicht.

Neuer Verwaltungstrakt am JGG

Weiter gehen die Arbeiten am Johanna-Geissmar-Gymnasium auf der Schönau. Im Zuge eines über mehrere Jahre angelegten Großprojekts wird dort als eine der letzten Maßnahmen der Verwaltungstrakt neu gebaut. Bis zum Sommer 2020 soll er fertig sein, dort kann auch die Stadtteilbibliothek einziehen. Was dann noch fehlt, ist die Umgestaltung der Außenbereiche.

Ein paar Monate verzögert haben sich die Arbeiten an der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau. Sie soll eine neue Mensa und an Stelle des ehemaligen Speisesaals einen naturwissenschaftlichen Fachraum mit Vorbereitungsbereich erhalten. Die Fertigstellung der Mensa ist bis Herbst 2020 geplant, der Fachbereich soll 2021 folgen.

