Sportler begeistern bei Halleneröffnung

Mit einem Fest hat die Turn- und Sportgemeinde Mannheim-Rheinau (TSG) von 1901 vor Kurzem auf ihrem Vereinsgelände Türen und Tore geöffnet. Grund war die Fertigstellung von Turnhalle, Clubhaus und Gaststätte (Einweihung am 27. Januar). Dem Vereinsvorstand war es ein Anliegen, ein Vorführ- und Mitmachfest zu veranstalten. Dadurch wollte man nicht nur die neuen Gebäude selbst, sondern auch den 300 Mitglieder starken Verein repräsentieren.

Aus vielen Mannheimer Stadtteilen strömten Erwachsene und Kinder herbei, um das neue Sportzentrum am Rheinauer Ring am „Tag der offenen Tür“ zu besuchen. Auch Gertrud und Horst Prudlo wollten einen Blick hinter die Kulissen werfen: „Uns interessiert, was daraus geworden ist.“ Sie wohnten ganz in der Nähe und hätten die Fortschritte des Baus beobachtet. „Es ist sehr schön geworden, das viele Licht in der Turnhalle und die lamellenartige Gestaltung der Wände“, erklärte das Ehepaar gemeinsam.

Die Turnhalle war gut gefüllt, als Vorsitzender Nikolaus Schmidt das Profil und die wesentlichen Eckdaten des Vereins, bestehend aus Breitensport, Gesundheitssport, Tischtennis und Fußball vorstellte. „Unsere Tür ist offen: Ziel der Veranstaltung ist es, die Sportangebote vorzustellen, Anregungen aufzunehmen und Details zu besprechen“, freute sich Schmidt.