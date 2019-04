Sportler starten in neue Saison

Ein gut besuchtes erstes Anruder-Treffen und eine Mitgliederversammlung, die ihre Führungsriege wiederwählte: die Sportler der Rudergesellschaft Rheinau sind in eine neue Saison gestartet.

Beim Anrudern war jede Altersklasse war vertreten, von der Jugend bis zum 81-jährigen Peter Lenort mit seiner Frau Marianne. Mit zwei Fünfern, einem Doppelvierer und einem Dreier traten die sportler die vier Kilometer rheinaufwärts an, um im Otterstädter Altrhein die besten Ruderbedingungen vorzufinden. Christa Franz, Uli Fischer und Charlotte Weinelt bereiteten ein leckeres Buffet vor. Bei allen Mitgliedern stieß das Anrudern auf großen Anklang. Und alle wünschen sich, dass es im kommenden Jahr wieder stattfindet.

Bei der Mitgliederversammlung wurde das Führungstribunal mit einer großen Mehrheit bestätigt, so dass Frank Schäfer als erster Vorsitzender, Alexander Svoboda als dessen Vertreter und Klaus Frank als Sportvorsitzender ihre zweite Amtszeit antreten konnten. Schatzmeister Gerhard Neu und Schriftführer Bernhard Tunkl stellten sich ebenfalls wieder zu Wahl, kündigten jedoch an, dass dies Ihre letzte Amtsperiode sein wird.

Neue Jugendleiterin vorgestellt

Neu in den Vorstand rückte Katharina Urban als Jungendleiterin vor. In einer kurzen Ansprache stellte sich die 18 jährige sich vor. Ihr sei es wichtig, dem Verein, der ihr so viel gegeben hätte, über Verantwortung, die sie übernehmen wolle, auch etwas zurück zu geben. Dies begrüßten die Anwesenden und schenkten Ihr ohne Gegenstimmen das Vertrauen.

Den Bereich Gastronomie und Veranstaltungen übernimmt die nächsten beiden Jahre Frank Gulde und für den aus gesundheitlichen Gründen aus dem Ältestenrat ausscheidenden Karl Fischer rückte Thomas Dresel nach. Alle anderen Posten im Beirat blieben unverändert.

Hitzige Debatten löste der Antrag, rudern künftig nur noch mit Schwimmwesten zu erlauben, aus. Für Jugendliche unter 18 Jahre soll dies künftig für Ausflüge auf den Rhein Pflicht werden. Volljährigen Mitgliedern überlässt man diese Entscheidung selbst. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019