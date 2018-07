Sportliche Leistung zu Wasser und zu Land

Anzeige

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen fand am Stollenwörthweiher in Neckarau der 17. Mannheimer Swim & Run für Jedermann statt. Nach der Ausgabe der Startunterlagen und der Wettkampfbesprechung bereiteten sich rund 170 Teilnehmer am Ufer auf den Mehrkampf vor.

Zur Wahl standen zwei Strecken: 300 Meter Schwimmen und drei Kilometer Laufen oder 500 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen. Um 12 Uhr fiel der Startschuss für die Gruppe der Männer (500 m/5 km). Die Frauen und Staffeln (500 m/5 km) sowie die gemischte Gruppe über 300 Meter und 3 Kilometer folgten im Abstand von jeweils 15 Minuten. Begleitet wurden die Schwimmerinnen und Schwimmer von Mitgliedern des Kanu-Sport-Club Mannheim-Neckarau. Angefeuert vom Publikum am Ufer und auf dem Steg legten die Sportler die Schwimmstrecke im Stollenwörthweiher zurück, kehrten dann wieder zum Startpunkt und schlüpften dort in die Laufschuhe oder schlugen den Staffelpartner ab für den anschließenden Lauf durch den Waldpark.

Veranstalter des Swim & Run ist der Schwimmverein Mannheim (SVM), die Organisation liegt in den Händen von Sören Laub und seinem Vater Axel Laub sowie Tina und Steffen Wulff. Die Idee für diesen Lauf hatte Sören Laub (38), der damals noch regelmäßig an Triathlons teilnahm, vor 17 Jahren: „Mir war aufgefallen, dass es ein solches Angebot in Mannheim noch nicht gab, insbesondere für den Breiten- und Freizeitsport.“