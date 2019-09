Spritzige Fahrt um grünes Spielfeld

Herbert Englert (v.l.), Brigitte Müller-Steim, Friedhelm Klein, Claudius Kranz und Ursula Klein. © Hoffmann

Auf der rotsandigen Laufbahn, die rund um das grüne Spielfeld führt, summten Fahrzeuge der Verleihfirma eMopol GmbH auf denen die Besucher einige Runden drehten. Für die Gäste des 32. CDU-Familienfestes am 48er-Platz gab es drei elektrische Roller mit dicken Gummireifen und drei Segways als spaßige Attraktion. Wie üblich stand wieder der wettererprobte CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz am Grill, um den Besuchern saftige Steaks und Bratwürste auszuhändigen.

Intensiv genutzte Anlage

„Wir benutzen einen Gasgrill, bei dem die Abwärme nicht so groß ist. Bei Holzkohle strahlt die Hitze mehr aus, das ist dann richtig anstrengend – und man wiegt danach zwei Kilo weniger auf der Waage“, erzählt Kranz lachend.

Seit Juni 2016 bringen zwei weiße flache Neubauten mit Toiletten, Umkleidekabinen und Kiosk den teilsanierten 48er-Platz neben den zwei graffitibesprühten historischen Hochbunkern aus dem Zweiten Weltkrieg zum Glänzen. „Ursprünglich war angedacht gewesen, auf den beiden Bunkern teure Penthouse-Wohnungen zu bauen, was aber schnell wieder verworfen wurde“, erinnerte Kranz.

Von privaten Sportvereinen wird der 48er-Platz mit seiner zusätzlich behindertengerechten Toilettenanlage intensiv genutzt. Auf der Feier der Christdemokraten des Ortsverbands Almenhof fand zudem eine lustige Aufführung des Kasperletheaters aus dem Stadtteil Seckenheim statt, verbunden mit Kinderschminken. Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel hielt eine Ansprache. „Außerdem half uns Christoph Hambusch, der Ortsvorsitzende des CDU-Ortsverbands in Rheinau, beim Aufstellen der Biertische“, freute sich Beisitzer Kranz. Jedoch verstehen die Veranstalter die familiäre Feier als parteiübergreifendes Fest, bei dem Anhänger anderer Parteien ebenfalls willkommen sind, im Sinne des demokratischen Geistes. Denn im Mittelpunkt des Engagements steht das Bestreben, damit die Stadtteilkultur zu bereichern.

„Zum Festakt der Mannheimer CDU am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober im Schloss erwarten wir als Gastredner den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff“, kündigte Kranz an.

Ins Gespräch kommen

Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder genossen auf den Fahrgeräten der Firma eMopol GmbH, die in Mannheim seit zehn Jahren existiert, eine spritzige Rundfahrt um den 48er-Platz, genau wie im vorigen Jahr. Auf dem orangefarbenen emissionsfreien Elektroroller – ein Scrooser, der hinten ein kleines grünes Nummernschild trägt – kann man immerhin bis zu 20 Kilometer pro Stunde fahren. „Die Leute sollen beim Familienfest mit uns ins Gespräch kommen. Am Grill sprechen mich manche Besucher mit politischen Fragen an“, schilderte Kranz. Unterdessen verkaufte Mitarbeiter Tarik Morkas hinter der Theke des gepachteten Kiosks „Pizza-Café“ kühle Getränke, Süßigkeiten und Eis am Stiel.

„Dieser Kiosk gehört zum Laden ‚Kasim’s, der Kaffeeprofi’ am Hauptbahnhof“, erläuterte Verkäufer Morkas: „Leider läuft der Kiosk am 48er-Platz nicht so gut, es kommen leider nur sehr wenige Leute.“

