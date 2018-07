St. Bonifatius feiert Pfarrfest

Anzeige

Die katholische Pfarrgemeinde St. Bonifatius in der Neckarstadt-Ost feiert ihr Pfarrfest am Sonntag, 8. Juli. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Bonifatius Kirche, der vom Chor Capella Nova musikalisch mitgestaltet wird. Im Anschluss gibt es in und um das Gemeindehaus Essen, Getränke und Eisspezialitäten. Ab 14 Uhr öffnet das Kuchenbuffet. Für die Kinder gibt es im Pfarrgarten eine Hüpfburg. Um 14.30 Uhr findet der Auftritt der Stepptanzgruppe „Smarties“ statt, für 15.30 Uhr hat das Eltern-Kind-Zentrum St. Bonifatius seinen Auftritt angekündigt. Das Ende des Pfarrfestes ist für 18 Uhr geplant. Der Erlös ist jeweils zur Hälfte für die Sanierung des Glockenstuhls der St. Bonifatius-Kirche und zur Unterstützung der Malteser Migrantenmedizin bestimmt. Informationen zu der Seelsorgeeinheit gibt es im Internet: kath-neckarstadt.de. ena