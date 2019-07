St. Jakobus lädt ein

Beim Start vor zwei Jahren wurde das Fest der Begegnung zum Auftakt des Patroziniums der Jakobusgemeinde gleich ein solcher Erfolg, dass es beim diesjährigen Patrozinium wiederholt wird. Folkloregruppen aus Mannheim bieten außerdem ein Programm mit Musik, Tanz und Gesang. Dabei sein werden das spanische Kultur- und Erholungszentrum, die alevitische Gemeinde Rhein-Neckar, die griechische Tanzgruppe aus Pontos, die bulgarische Orthodoxe Kirchengemeinde Mannheim, die bolivianische Tanzgruppe Sonrisa Boliviana sowie die Gruppe KJG medium und Freunde, die Deutsch Folk zum Mitsingen spielen werden. Ergänzend zu Musik und Tanz bieten die Gruppen Kulinarisches aus ihrem Kulturkreis an. Was ist der Gedanke hinter einem Fest der Begegnung?

Beim Feiern Menschen begegnen, die in unserer Stadt wohnen und mit ihrer Kultur das Zusammenleben in Mannheim und sicher auch in Neckarau bereichern, ist die Idee für einen vielfältigen Kulturabend zu dem die Kirchengemeinde ab 18 Uhr in den Hof hinter der St. Jakobuskirche einlädt. Bei schlechtem Wetter wird das Fest in den Jakobussaal verlegt.

Am Sonntag um 10 Uhr findet das Fest seine Fortsetzung beim Festgottesdienst in der Jakobuskirche. Der Chor der Gemeinde St. Jakobus und der Kirchenchor Maria Hilf singt Werke von Johann Sebastian Bach, Colin Mawby, Samuel Sebastian Wesley und neue geistliche Lieder verschiedener Komponisten unter Leitung von Melanie Slota und Wolfgang Schubardt. Im Anschluss lädt die Gemeinde zum gemütlichen Feiern im Hof hinter der Kirche ein. Mit einem Mittagessen, Getränken, Kaffee und Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Zur Unterhaltung werden die Kinder des Jakobus Kindergartens beitragen. Auch an diesem Tag freut man sich auf Begegnungen mit vielen Menschen aus Neckarau und der Seelsorgeeinheit Mannheim Südwest. red

