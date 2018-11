St. Josef lädt zum Konzert ein

Die drei Chöre „Saarvoir Chanter“ (Saarbrücken), „Enona“ (Mainz) und „Filsbach Consort“ (Mannheim) sowie Instrumentalisten der Hochschule für Musik Saar gastieren am Samstag, 24. November, gemeinsam in der katholischen Kirche St. Josef, Bellenstraße 59 (Lindenhof). Auf dem Programm des Konzerts stehen neben der Psalm- Vertonung „Dixit Dominus“ von Georg Friedrich Händel Stücke von Zelenka und Buxtehude. Die musikalische Leitung hat Mauro Barbierato. Für die organisatorische Umsetzung ist David Eckstein verantwortlich.

Das Projekt „Dixit Dominus“ wurde von „Saarvoir Chanter“ angestoßen. Ziel war es, gemeinsam mit zwei befreundeten Vokalensembles ein bundesländerübergreifendes Projekt umzusetzen und gemeinsam aufzutreten. Daher wird „Dixit Dominus“ auch in Saarbrücken und Mainz aufgeführt. Das Konzert in der St. Josefskirche beginnt am Samstag um 18 Uhr, der Eintritt kostet 15 (ermäßigt zehn) Euro. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018